इनकी सोच घुटने में है, निजी स्वार्थ और जातिहित में ये पागल हो गए हैं; संघ-BJP पर क्यों भड़के कांग्रेस नेता

देश के ज्यादातर हिस्सों में क्रिसमस के मौके पर स्कूलों की छुट्टी रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 25 दिसंबर की छुट्टी रद्द कर दी और स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों को भी स्कूल आने के लिए कहा। राज्य सरकार के इस फैसले से कांग्रेस के पूर्व सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज भड़क गए हैं। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और कहा कि भाजपा और उसके समर्थकों की सोच घुटने में है। उन्होंने कहा कि इनके समर्थक एक तरफ देशभर में क्रिसमस के त्योहार का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ किस नैतिकता से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में दीपावली मनाते हैं। उन्होंने ट्रम्प द्वारा भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजने को भी यहां ईसाई लोगों के साथ हो रहे व्यवहार की प्रतिक्रिया बताया। साथ ही उदित राज ने पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की कही उस बात का समर्थन भी किया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की एक वजह भारत में मुस्लिमों के साथ हो रहे व्यवहार को बताया था।

'ट्रम्प के साथ दिवाली कैसे मनाते हैं' इस बारे में शेयर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में उदित राज ने लिखा, 'ये संघी-भाजपाई किस तरह के लोग हैं त्योहार से नफरत करते हैं, किसी त्योहार से नफरत करने की बात समझ में नहीं आती। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिसमस की छुट्टी रद्द कर दी है और बीजेपी के लोग इस त्योहार को देशभर में विरोध करते हैं लेकिन किस नैतिकता से अमेरिका में ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हैं। भारतीय दुनिया में जहां-जहां हैं धूमधाम से अपना त्योहार मनाते हैं। आरएसएस और भाजपा के परिवार के लोग और बच्चे ईसाई प्रधान देशों में पढ़ने और नौकरी कर रहे हैं और जो बर्ताव ईसाई समाज के साथ भारत में कर रहे रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया अमेरिका ,कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होने लगी है।'

'नहीं सुधरे तो भयंकर परिणाम होंगे' आगे उन्होंने लिखा, 'ट्रम्प ने हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भारतीयों को भेजा जबकि नेपाल के लोगों को ससम्मान भेजा, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। श्री दिग्विजय सिंह ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसका एक कारण भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार भी है। इनकी सोच घुटने में है। समाज को जातियों में बांटा तो देश गुलाम हुआ और अब जो कर रहे हैं उसके परिणाम खराब आने लगे हैं और नहीं सुधरे तो इसके भयंकर परिणाम होंगे।'