गुरुग्राम में कांग्रेस नेता ने अधिकारी को कहा 'सुपारीबाज', पुलिस ने कॉलर पकड़कर धर दबोचा

गुरुग्राम के सेक्टर-68 में मंगलवार को नगर निगम की टीम द्वारा कांग्रेस नेता राजेश यादव और उनके भाई की करोड़ों रुपये की कीमत वाली अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई का विरोध कर रहे राजेश यादव और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के डीटीपी (जिला नगर योजनाकार अधिकारी) आरएस बाठ के बीच तीखी बहस हुई।

विरोध के दौरान कांग्रेस नेता राजेश यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कैबिनेट मंत्री के इशारे पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत की जा रही है। उन्होंने गुस्से में डीटीपी आरएस बाठ को सुपारीबाज अधिकारी तक कह दिया। इस टिप्पणी से गुस्साए डीटीपी बाठ ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को राजेश यादव को पकड़ने का निर्देश दिया।

इसके बाद, पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आए और राजेश यादव का कॉलर पकड़कर उन्हें जबरन कार तक ले गए, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया। पुलिस जब राजेश यादव को पकड़कर ले जा रही थी, तो नेता लगातार चिल्लाते हुए अपनी बात कहते रहे। उन्होंने कहा- ये गुंडागर्दी चल रही है। बताओ इनसे कोई कुछ कह रहा है क्या। ये ऑफिसर धमकी दे रहे हैं एफआईआर कराने की। बताओ मैं इसमें कहां कोई रोकटोक कर रहा हूं। ये सुपारी लेकर काम करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। इतने शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग बनी हुई हैं, क्या इसने कभी तोड़े।