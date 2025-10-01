Congress leader called officer contract killer, police arrested him by holding his collar गुरुग्राम में कांग्रेस नेता ने अधिकारी को कहा 'सुपारीबाज', पुलिस ने कॉलर पकड़कर धर दबोचा, Ncr Hindi News - Hindustan
विरोध के दौरान कांग्रेस नेता राजेश यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कैबिनेट मंत्री के इशारे पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत की जा रही है। उन्होंने गुस्से में डीटीपी आरएस बाठ को सुपारीबाज अधिकारी तक कह दिया।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गुरुग्रामWed, 1 Oct 2025 03:14 PM
गुरुग्राम के सेक्टर-68 में मंगलवार को नगर निगम की टीम द्वारा कांग्रेस नेता राजेश यादव और उनके भाई की करोड़ों रुपये की कीमत वाली अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई का विरोध कर रहे राजेश यादव और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के डीटीपी (जिला नगर योजनाकार अधिकारी) आरएस बाठ के बीच तीखी बहस हुई।

विरोध के दौरान कांग्रेस नेता राजेश यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कैबिनेट मंत्री के इशारे पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत की जा रही है। उन्होंने गुस्से में डीटीपी आरएस बाठ को सुपारीबाज अधिकारी तक कह दिया। इस टिप्पणी से गुस्साए डीटीपी बाठ ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को राजेश यादव को पकड़ने का निर्देश दिया।

इसके बाद, पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आए और राजेश यादव का कॉलर पकड़कर उन्हें जबरन कार तक ले गए, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया। पुलिस जब राजेश यादव को पकड़कर ले जा रही थी, तो नेता लगातार चिल्लाते हुए अपनी बात कहते रहे। उन्होंने कहा- ये गुंडागर्दी चल रही है। बताओ इनसे कोई कुछ कह रहा है क्या। ये ऑफिसर धमकी दे रहे हैं एफआईआर कराने की। बताओ मैं इसमें कहां कोई रोकटोक कर रहा हूं। ये सुपारी लेकर काम करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। इतने शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग बनी हुई हैं, क्या इसने कभी तोड़े।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी और इस संबंध में पहले भी नोटिस जारी किया गया था। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीटीपी आरएस बाठ की अगुवाई में नियमों के तहत की गई। हालांकि, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।