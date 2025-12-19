Hindustan Hindi News
नंबर सबका आएगा... मनरेगा का नाम बदले जाने से खफा कांग्रेस नेता ने जताई किस बात की आशंका

नंबर सबका आएगा... मनरेगा का नाम बदले जाने से खफा कांग्रेस नेता ने जताई किस बात की आशंका

संक्षेप:

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) के स्थान पर विकसित भारत- जी राम जी विधेयक (ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक, 2025) संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद शुक्रवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

Dec 19, 2025 04:50 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए मनरेगा योजना में सुधार का हवाला देते हुए गुरुवार को इसकी जगह ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी। विपक्ष के भारी विरोध के बीच यह विधेयक पहले लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा से पारित किया गया। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान और ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी-रोटी को भी खत्म करने का जरिया बताया। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता उदित राज ने इस योजना से राष्ट्रपिता का नाम हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और एक नई आशंका जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह बुद्ध का नाम भारत से मिटा दिया गया था, उसी तरह अब गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, और आगे डॉ अंबेडकर का नाम भी एक दिन मिटा दिया जाएगा।

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में KKC (असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस) के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज ने लिखा, 'गांधी जी का नाम मिटाकर वीजी जी राम जी रख दिया। नफ़रत इस क़दर कि देर रात तक संसद सत्र चलाकर नाम योजना से ग़ायब ही कर दिया। नंबर सबका आयेगा, नहीं तो सावधान हो जायें। बुद्ध का नाम भारत से मिटा दिया था और अब फिर से ज़िंदा हो रहा है । डॉ अंबेडकर का नाम भी एक दिन मिटा दिया जाएगा और आरक्षण तो मिटा ही रहे हैं । जितना विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है उतना अंबेडकरवादियों को भी करना चाहिए।'

'रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म कर रही सरकार'

उधर इस 'वीबी जी राम जी' बिल के संसद में पास होने से पहले उदित राज ने इसका विरोध करते हुए कहा था, 'मनरेगा, जो ग्रामीण बेरोजगारी मिटाने के लिए देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना थी, उसे समाप्त करने की साजिश की जा रही है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर न केवल उनकी विरासत पर हमला किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण मज़दूरों के रोजगार के कानूनी अधिकार को भी खत्म किया जा रहा है। रोजगार का कानूनी अधिकार खत्म हो रहा है, मोदी सरकार में योजनाओं के नाम बदलने की सनक है। जब-जब नाम बदला जाता है, तब सरकार का पैसा खर्च होता है। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में हम देशव्यापी विरोध करेंगे'

विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संसद के बाहर किया प्रदर्शन

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) के स्थान पर विकसित भारत- जी राम जी विधेयक (ग्रामीण रोज़गार और आजीविका मिशन विधेयक, 2025) संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद शुक्रवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के निकट सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर वाली तख्तियां ले रखी थीं। कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक के विरोध में गुरुवार को पूरी रात संसद परिसर में धरना दिया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह विधेयक सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है क्योंकि मूल मनरेगा योजना में केंद्र 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करता था वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सहयोग था जो बहुत गरीब हैं और जिन्हें रोजगार मिलने में कठिनाई होती थी।’

उन्होंने दावा किया, ‘पिछले 20 सालों से मनरेगा गरीब लोगों की आजीविका को चलाने और उनकी मदद करने वाली अच्छी योजनाओं में से एक रही है। अब, नए विधेयक के तहत केंद्र से धन के आवंटन में कटौती की जाएगी, तो राज्य इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यह योजना खत्म हो जाएगी और यह बहुत हानिकारक साबित होगा।’

