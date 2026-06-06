अलका लांबा को कोर्ट से राहत, 1 साल के प्रोबेशन पर हुईं रिहा; लेकिन एक शर्त
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को एक साल के लिए अच्छे व्यवहार की शर्त (प्रोबेशन) पर छोड़ दिया है। उन्हें 2024 में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों पर हमला करने का दोषी पाया गया था।
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को बड़ी राहत देते हुए एक साल के लिए अच्छे व्यवहार की शर्त (प्रोबेशन) पर छोड़ दिया है। उन्हें 2024 में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों पर हमले का दोषी करार दिया गया था। अदालत ने अलका लांबा को एक लाख रुपये का बॉन्ड भी भरने का निर्देश दिया। तब अदालत ने कहा था कि अलगा लांबा ने निषेधाज्ञा की अनदेखी की और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहीं। हालांकि अदालत की ओर से दी गई एक साल की प्रोबेशन अवधि के दौरान अलका लांबा को अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा।
इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा ने कहा कि मुझे खुशी है कि कोर्ट ने कहा है कि मैंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा संविधान और कानून का पालन किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुझे दोषी ठहराया है। मैं इसे चुनौती दूंगी।
अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने लांबा को सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालने, अधिकारियों के साथ मारपीट करने, जारी आदेश का पालन नहीं करने और सार्वजनिक रास्ते में रुकावट पैदा करने का दोषी माना था।
शनिवार को सजा तय करने पर बहस के दौरान अलका लांबा की ओर से अच्छे व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई की याचिका दी गई। इस पर भी अदालत ने सुनवाई की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने अलका लांबा को एक साल के लिए अच्छा व्यवहार करने की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। अदालत ने महिला कांग्रेस (पार्टी की महिला शाखा) की प्रमुख लांबा को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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