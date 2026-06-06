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अलका लांबा को कोर्ट से राहत, 1 साल के प्रोबेशन पर हुईं रिहा; लेकिन एक शर्त

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को एक साल के लिए अच्छे व्यवहार की शर्त (प्रोबेशन) पर छोड़ दिया है। उन्हें 2024 में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों पर हमला करने का दोषी पाया गया था।

अलका लांबा को कोर्ट से राहत, 1 साल के प्रोबेशन पर हुईं रिहा; लेकिन एक शर्त

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को बड़ी राहत देते हुए एक साल के लिए अच्छे व्यवहार की शर्त (प्रोबेशन) पर छोड़ दिया है। उन्हें 2024 में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों पर हमले का दोषी करार दिया गया था। अदालत ने अलका लांबा को एक लाख रुपये का बॉन्ड भी भरने का निर्देश दिया। तब अदालत ने कहा था कि अलगा लांबा ने निषेधाज्ञा की अनदेखी की और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहीं। हालांकि अदालत की ओर से दी गई एक साल की प्रोबेशन अवधि के दौरान अलका लांबा को अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा।

इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा ने कहा कि मुझे खुशी है कि कोर्ट ने कहा है कि मैंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा संविधान और कानून का पालन किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुझे दोषी ठहराया है। मैं इसे चुनौती दूंगी।

अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने लांबा को सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालने, अधिकारियों के साथ मारपीट करने, जारी आदेश का पालन नहीं करने और सार्वजनिक रास्ते में रुकावट पैदा करने का दोषी माना था।

शनिवार को सजा तय करने पर बहस के दौरान अलका लांबा की ओर से अच्छे व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई की याचिका दी गई। इस पर भी अदालत ने सुनवाई की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने अलका लांबा को एक साल के लिए अच्छा व्यवहार करने की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। अदालत ने महिला कांग्रेस (पार्टी की महिला शाखा) की प्रमुख लांबा को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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