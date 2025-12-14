रामलीला मैदान में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ कांग्रेस की महारैली, BJP बोली- आप रोते रहिए
कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। पार्टी का दावा है कि इस चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हो रही है और इसमें सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। ऐसे में जनता को जागरूक करने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए रैली आयोजित की जा रही है। ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली का आयोजन कांग्रेस द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत किया जा रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे ने कहा, मोदी सरकार ने सदन में हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। वहीं, सदन के सामने गलत जानकारियां पेश कीं। राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ ये बताया है कि देश में 'वोट चोरी' हो रही है। देश की जनता BJP को नहीं चुन रही, लेकिन फिर भी ये सारे नियमों को दरकिनार कर 'वोट चोरी' की सरकार बना रहे हैं।
वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस रैली पर कहा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, RJD यह सोचे कि आपको वोट क्यों नहीं मिलता? आपको वोट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का काम देखा है, भारत का विकास देखा है। आप रोते रहिए पर आपको वोट नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस की रैली में हुई नारेबाजी पर उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। यह बहुत गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है।
बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, करने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब कुछ नहीं रहता है तब वे इस तरह की नौटंकी करते हैं। वे नौटंकीबाज़ नेता हैं, उन्हें करने दीजिए।