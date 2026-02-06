संसद में गूंजा ट्रिपल सिस्टर सुसाइड मामला, कांग्रेस बोली, सोशल मीडिया पर लगाम जरूरी
कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से स्पष्ट सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की अपील की है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने गाजियाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर का जिक्र किया। इसकी जानकारी कांग्रेस ने एक्स हेंडल पर ट्वीट करके दी।
गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों द्वारा आत्महत्या करने का मामला राज्यसभा में भी गूंजा। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से स्पष्ट सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की अपील की है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने गाजियाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर का जिक्र किया। इसकी जानकारी कांग्रेस ने एक्स हेंडल पर ट्वीट करके दी।
कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता
राज्यसभा में बोलते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा, “आज हालात ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, उसकी छवि खराब कर सकता है। एक झूठी पोस्ट वायरल हो जाए तो उसे वापस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। न तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी लेते हैं और न ही पोस्ट करने वाले लोग।”
बेहद गंभीर विषय, इसे हल्के में न लें
गाजियाबाद की तीनों बहनों की मौत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सोशल मीडिया कंटेंट और अफवाहों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
सोशल मीडिया पर लगाम जरूरी
राजीव शुक्ला ने कहा कि देश में हथियार और जहर तक को नियंत्रित करने के लिए कानून हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ ठोस जवाबदेही तय नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसी नीति लाने की मांग की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, लेकिन साथ ही गलत सूचना फैलाने वालों को जवाबदेह भी बनाए।
उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह जनमत को प्रभावित करने वाला सबसे ताकतवर माध्यम बन गया है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों, विदेशी डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन गेमिंग पर निगरानी के साथ-साथ अभिभावकों की भूमिका भी अहम हो जाती है।
आपको बतातें चलें कि हाल के सालों में आईटी नियम, 2021 जैसे कानून जरूर लागू किए गए हैं, लेकिन एक समग्र सोशल मीडिया नीति अब भी नहीं है। कांग्रेस ने इसे समय की जरूरत बताते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें