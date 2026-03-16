कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी पर किया मानहानि का केस, 2 करोड़ का मांगा हर्जाना; क्या है मामला?
कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर किया है। आरोप है कि गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर कांग्रेस का तुर्की में ऑफिस होने का झूठा दावा किया था।
कांग्रेस ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला मई 2025 में एक टीवी शो से जुड़ा है जिसमें अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि कांग्रेस तुर्की में अपना ऑफिस चलाती है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। हालांकि, फैक्ट-चेक से स्पष्ट हुआ कि जिस इमारत को कांग्रेस का ऑफिस बताया गया था वह इस्तांबुल नगर निगम का एक कन्वेंशन सेंटर था। कांग्रेस ने इस दावे को पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश बताया है। वहीं चैनल ने इसे एक संपादकीय भूल कहा है।
'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का केस एक टीवी शो के दौरान किए गए उस दावे को लेकर दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का तुर्की में एक ऑफिस है। इस केस की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस मिनी पुष्करणा के सामने होगी। कांग्रेस ने मानहानि के इस मामले में 2 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 में अर्नब गोस्वामी ने कथित तौर पर दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी तुर्की में एक ऑफिस चलाती है। इसे टीवी पर दिखाया भी गया था। साथ ही सोशल मीडिया पर भी यह सर्कुलेट हो गया था। इस दावे में इस्तांबुल की एक इमारत को कथित ऑफिस के तौर पर दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह दावा 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में किया गया था।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रसारण के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि यदि आप आप उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का तुर्की में किस तरह का काम-काज है? कांग्रेस पार्टी देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। यह पार्टी राष्ट्रीय हितों के साथ और कितना समझौता करेगी?
इस मामले में रिपब्लिक टीवी ने एक तस्वीर दिखाई थी जिसे उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस बताया था लेकिन पता चला कि वह इमारत असल में इस्तांबुल का एक सरकारी कन्वेंशन सेंटर थी। इसके बाद कांग्रेस ने चैनल और अर्नब गोस्वामी पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर रिपब्लिक टीवी ने इसे संपादकीय भूल करार देते हुए सफाई जारी की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उक्त भ्रामक दावा उसकी छवि को खराब करने की कोशिश है। कांग्रेस ने इसको लेकर 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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