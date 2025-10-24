Hindustan Hindi News
मेरा सामान घर से बाहर फेंक दिया है; कांग्रेस के दलित नेता का दावा

संक्षेप: कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने दावा किया है कि उनका सामान सरकारी आवास से बाहर फेंक दिया गया है। 2014 से 2019 तक नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से सांसद रहे उदित राज ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है।

Fri, 24 Oct 2025 03:53 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने दावा किया है कि उनका सामान पत्नी को मिले सरकारी आवास से बाहर फेंक दिया गया है। 2014 से 2019 तक नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से सांसद रहे उदित राज ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद घर से बाहर निकाल दिया गया है। दलित नेता ने एक्स पर यह दावा करते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें घर के बाहर सामान रखा दिख रहा है।

उदित राज को जिस बंगले को खाली करना पड़ा है वह उनकी आईआरएस पत्नी सीमा राज के नाम आवंटित था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट की ओर से बंगला खाली कराया गया है। उदित राज ने कहा है कि मनुवाद से लड़ाई की वजह से उन्हें जुल्म सहना पड़ रहा है।

पूर्व सांसद ने कहा कि पंडारा पार्क नई दिल्ली स्थित आवास C-1/38 मेरी पत्नी के नाम अलॉट था। कोर्ट के जरिए एक महीने का अतिरिक्त समय की मांग की थी। 28 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। कोर्ट के नोटिस के बावजूद भाजपा के नेताओं के इशारे पर आज जबरदस्ती सामान रोड पर फेंका जा रहा है।

पूर्व सांसद ने कहा, 'जो मनुवाद से ईमानदारी से लड़ता है उसको हर सितम और जुल्म सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ कथित दलित-पिछड़ों के नेता हैं जो आरएसएस और बीजेपी से लड़ने का ढोंग करते हैं जबकि अंदरूनी मिले रहते हैं। वो कई मकान लेकर बैठे हैं और सुरक्षा मिली है। मेरी सुरक्षा छीनी और आज घर से सामान फेंक दिया जबकि 28 अक्टूबर को कोर्ट में तारीख है।'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन और और 3- 4 दीन में क्या फर्क पड़ जाता? खाली कराने वाले अधिकारी ने कहा कि 28 को स्टे मिल जाता इसलिए ऊपर से आदेश आया कि उसके पहले ही खाली कर दिया जाए।

