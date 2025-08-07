संसद में गूंजा गुरुग्राम के जलभराव का मुद्दा, सदन में भिड़े दीपेंद्र हुड्डा और मंत्री मनोहर लाल
मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि आज प्रश्नकाल में मैंने गुरुग्राम के बारे में पूछा, जो एक प्रमुख कॉर्पोरेट केंद्र है, जहां के नागरिक जलभराव, सीवरेज और साफ-सफाई जैसी गंभीर शहरी समस्याओं का सामना करते हैं।
गुरुग्राम में सीवेज,जलभराव के मुद्दे पर आज बीजेपी और कांग्रेस सांसदों की आपस में बहस हो गई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम की समस्या का जिक्र करते हुए केंद्रीय शहरी और आवास मंत्री मनोहर लाल से सवाल पूछे। इसपर मनोहर लाल ने सीधे कहा कि गुरुग्राम के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये सारी बात सदन से बाहर आकर बताईं।
सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? इस पर, मंत्री खट्टर ने कहा कि किसी भी नागरिक को बुनियादी ढाँचे से संबंधित कोई समस्या नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गुरुग्राम में सभी योजनाएं चल रही हैं और कोई समस्या नहीं है।
हुड्डा ने आगे कहा कि देश और दुनिया अब गुरुग्राम और हरियाणा की असली स्थिति जानती है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के रूप में विकसित किया गया था,हमारी कांग्रेस सरकार के दौरान कई परियोजनाएँ शुरू हुईं। आज बीजेपी के ग्यारह साल के शासन के बाद, उन्होंने मिलेनियम सिटी को 'सिंक सिटी' में बदल दिया है। अब कंपनियां बाहर जाने पर विचार कर रही हैं। बीजेपी ने गुरुग्राम को 'कूड़ाग्राम' में बदल दिया है। हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।