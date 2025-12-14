Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newscongress alka lamba on delhi pollution attacked cm rekha gupta on aqi
CM को पता ही नहीं AQI क्या होता है; पलूशन को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसीं अल्का लांबा

CM को पता ही नहीं AQI क्या होता है; पलूशन को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसीं अल्का लांबा

संक्षेप:

अल्का लांबा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में कई चीजों का दावा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कृत्रिम बारिश होगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं हुआ। जब वे सत्ता में आए, तो उन्हें पता था कि साल के ये महीने ऐसे होते हैं जब वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है

Dec 14, 2025 01:36 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
share

दिल्ली के एक्यूआई टेंपरेचर वाले बयान के बाद से सीएम रेखा गुप्ता बैकफुट पर हैं। आम आदमी पार्टी के बाद आज कांग्रेस ने भी इसपर तंज कसा। कांग्रेस नेता अल्का लांबा ने दिल्ली के पलूशन के बहाने कहा कि हमारी सीएम को तो AQI और IQ के बीच अंतर नहीं पता, वो तो प्रदूषण को इंची टेप से नापती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अल्का लांबा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में कई चीजों का दावा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कृत्रिम बारिश (artificial rain) होगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं हुआ। जब वे सत्ता में आए, तो उन्हें पता था कि साल के ये महीने ऐसे होते हैं जब वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है और दिल्ली में प्रदूषण के कई आंतरिक कारण भी हैं। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री को तो यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है या AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) क्या होता है... यह क्या है? तो, आप ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं?"

दिल्ली में प्रदूषण शनिवार से और विकराल होता जा रहा है। हर सांस में घुसता जहरीला धुएं ने देश की राजधानी के साथ एनसीआर को भी परेशान कर रहा है। नोएडा में तो AQI 450 के पार चला गया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे पर ग्रेटर नोएडा का नंबर आता है। ताजा अपडेट के अनुसार-

➤आनंद विहार- 490

➤आईटीओ- 478

➤लोधी रोड- 401

➤आईजीआई एयरपोर्ट- 401

➤रोहिणी- 499

➤नोएडा- 450

➤ग्रेटर नोएडा- 403

➤फरीदाबाद- 183

➤गुरुग्राम- 399

➤गाजियाबाद- 478

इससे पहले NGT के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली सरकार ने मैदान स्तर के अधिकारियों (field-level officers) को यह अधिकार दे दिया है कि वे उन किसी भी व्यक्ति पर ₹5,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, जो खुले में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर या अन्य अपशिष्ट पदार्थ जलाते हुए पाए जाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से अपनी छतों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का आग्रह किया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।