CM को पता ही नहीं AQI क्या होता है; पलूशन को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसीं अल्का लांबा
अल्का लांबा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में कई चीजों का दावा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कृत्रिम बारिश होगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं हुआ। जब वे सत्ता में आए, तो उन्हें पता था कि साल के ये महीने ऐसे होते हैं जब वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है
दिल्ली के एक्यूआई टेंपरेचर वाले बयान के बाद से सीएम रेखा गुप्ता बैकफुट पर हैं। आम आदमी पार्टी के बाद आज कांग्रेस ने भी इसपर तंज कसा। कांग्रेस नेता अल्का लांबा ने दिल्ली के पलूशन के बहाने कहा कि हमारी सीएम को तो AQI और IQ के बीच अंतर नहीं पता, वो तो प्रदूषण को इंची टेप से नापती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।
अल्का लांबा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में कई चीजों का दावा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कृत्रिम बारिश (artificial rain) होगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं हुआ। जब वे सत्ता में आए, तो उन्हें पता था कि साल के ये महीने ऐसे होते हैं जब वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है और दिल्ली में प्रदूषण के कई आंतरिक कारण भी हैं। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री को तो यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है या AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) क्या होता है... यह क्या है? तो, आप ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं?"
दिल्ली में प्रदूषण शनिवार से और विकराल होता जा रहा है। हर सांस में घुसता जहरीला धुएं ने देश की राजधानी के साथ एनसीआर को भी परेशान कर रहा है। नोएडा में तो AQI 450 के पार चला गया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे पर ग्रेटर नोएडा का नंबर आता है। ताजा अपडेट के अनुसार-
➤आनंद विहार- 490
➤आईटीओ- 478
➤लोधी रोड- 401
➤आईजीआई एयरपोर्ट- 401
➤रोहिणी- 499
➤नोएडा- 450
➤ग्रेटर नोएडा- 403
➤फरीदाबाद- 183
➤गुरुग्राम- 399
➤गाजियाबाद- 478
इससे पहले NGT के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली सरकार ने मैदान स्तर के अधिकारियों (field-level officers) को यह अधिकार दे दिया है कि वे उन किसी भी व्यक्ति पर ₹5,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, जो खुले में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर या अन्य अपशिष्ट पदार्थ जलाते हुए पाए जाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से अपनी छतों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का आग्रह किया है।