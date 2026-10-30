नवंबर में 16 दिन NCR में रहेगी निर्माण कार्यों पर रोक, दीपावली पर हवा को साफ रखने सरकार का बड़ा फैसला
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि, ‘प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे NCR क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।’
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे NCR क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगाने की घोषणा की है। यह निर्देश दिल्ली-NCR में मौसम की वजह से बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कड़े कदमों का हिस्सा है। इसके साथ ही सरकार ने यह फैसला अगले महीने पड़ रहे दीपावली के त्योहार को देखते हुए भी लिया है। दरअसल दिवाली पर पटाखों की वजह से प्रदूषण वैसे ही बढ़ जाता है, ऐसे में सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर रोक लगा दी।
इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिशों के तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे NCR क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।' उन्होंने इस क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को संभालने के लिए सभी एजेंसियों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।
बीते दो दिनों के मुकाबले शुक्रवार की सुबह सुधरा AQI
यह घोषणा राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के उतार-चढ़ाव के बीच की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) जो कि बुधवार और गुरुवार को 200 से ऊपर यानी 'खराब' श्रेणी में था, शुक्रवार सुबह 4 बजे तक सुधरकर 133 पर आ गया, जो 'मध्यम' (मोडरेट) श्रेणी में आता है।
बारिश की वजह से राजधानी की हवा हो गई साफ
वायु गुणवत्ता में यह सुधार रात भर हुई लगातार बारिश के कारण हुआ है। बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है और हवा में ठंडक घुल गई है, जो सर्दियों की आहट का संकेत है।
खुशनुमा मौसम के साथ हुई नवंबर महीने की शुरुआत
बारिश के इस दौर ने दिल्ली-NCR के मौसम में भी काफी बदलाव ला दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के NCR जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था। इसमें अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद नवंबर की शुरुआत में मौसम साफ होने का अनुमान है।
बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में आए इस अस्थायी सुधार के बावजूद, निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर लगाई गई रोक, पूरे क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ही एक हिस्सा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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