स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ फिर शिकायत, ऐक्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला
एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर मुस्लिम समुदाय और उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां बार-बार शेयर की हैं।
निखिल पाठक, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदुत्व से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर मुस्लिम समुदाय और उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां बार-बार शेयर की हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज की कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट पेश करने को कहा। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के साथ सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है।
पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप
शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लाने के लिए सभी उपलब्ध रास्ते अपनाए जा चुके हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में अदालत से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लेने की मांग की गई है। इनमें समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाले बयान देने, आपराधिक धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने संबंधित डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग भी की है।
इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट के मामले में हिंदुत्व 'इन्फ्लुएंसर' स्वतंत्र भारद्वाज को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने भारद्वाज को पहले तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देने और इस अवधि के दौरान उनके आचरण पर नजर रखने के बाद यह आदेश पारित किया था।
पहले मिली थी 3 हफ्ते की जमानत
अदालत ने 15 सितंबर को भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला करते समय उनके आचरण पर गौर किया जाएगा।
अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने भारद्वाज पर कई शर्तें लगाई थीं जिसके तहत याचिकाकर्ता को इस मामले, अपने बचाव या शिकायतकर्ता के परिवार के संबंध में सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी टिप्पणी, पोस्ट या चर्चा न करने का निर्देश दिया गया था।
भारद्वाज को शिकायतकर्ता, उनकी बेटी या किसी भी गवाह से संपर्क न करने और मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया गया था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें