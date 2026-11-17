ज्ञानेश कुमार के खिलाफ FIR की मांग; दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए कोर्ट से मांगी मोहलत
दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं अन्य पर शिकायत की जांच के लिए अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपकर कुछ और मोहलत मांगी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोप बहुत व्यापक हैं। ऐसेइनमें कई कानूनी पहलुओं तथा दस्तावेजों की गहन जांच की आवश्यकता है। कानून-व्यवस्था की अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्तता के कारण पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के लिए अदालत से और समय मांगा है।
ज्ञानेश कुमार एवं अन्य के खिलाफ FIR की मांग
याचिका में साजिश, धोखाधड़ी और जानबूझकर मतदाताओं को हटाने जैसे कई अपराधों का आरोप लगाया गया है। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस याचिका के संबंध में मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत में एक्शन रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में आरोपों की जांच के लिए और मोहलत मांगी गई है।
मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन के जरिए की गई है मांग
इससे पहले एक वकील ने BNS की धारा 175 (3) के तहत एक आवेदन दायर कर के मजिस्ट्रेट अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की गुजारिश की थी। BNS की धारा 175 (3) किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही जांच का आदेश दे सके। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी थी।
दिल्ली पुलिस ने कहा- आरोप बहुत व्यापक
अब दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह शिकायत जानबूझकर मतदाताओं का नाम हटाने, मतदाता सूची में हेरफेर करने और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों की ओर से कथित तौर पर अपराध किए जाने के आरोपों से संबंधित है। आरोप बहुत व्यापक हैं। इनमें वोटर लिस्ट तैयार करने और उनमें बदलाव करने, संबंधित अधिकारियों के कामकाज और कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलू शामिल हैं।
निर्णायक रिपोर्ट सौंपने के लिए मांगी मोहलत
रिपोर्ट में कहा गया है कि तथ्यों का पता लगाने और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए मामले में प्रासंगिक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और आरोपों की विस्तृत जांच की जरूरत है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियों और भारी व्यस्तता के कारण मामले में जांच पूरी नहीं की जा सकी है। ऐसे अदालत जांच पूरी करने और एक निर्णायक रिपोर्ट सौंपने के लिए कुछ और समय दिए जाने की गुजारिश है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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