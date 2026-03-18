केंद्र सरकार 2 लाख, तो दिल्ली सरकार देगी 10 लाख; पालम अग्निकांड के मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा
इस हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने संदेश में लिखा, 'दिल्ली के पालम में हुई आग की घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।'
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर गहरा शोक जताया है और इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की है। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बुधवार सुबह हुए इस हादसे में तीन बच्चों को मिलाकर कुल नौ लोगों की मौत हुई है।
उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक वयस्क मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही मृत नाबालिगों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को दिल्ली सरकार 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी।
सीएम गुप्ता बोलीं- सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी
इस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा, ‘पालम में आग लगने की दुखद घटना से मैं बहुत आहत हूं। मासूम लोगों की जान जाना दिल तोड़ने वाला है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके प्रियजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दें। दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी।’ पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, ‘हम इस कठिन समय में राहत, सहयोग और सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
पीएम ने की घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना
उधर इस हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने संदेश में लिखा, 'दिल्ली के पालम में हुई आग की घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।' इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे में झुलसे और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए लिखा, 'ईश्वर करे कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।' अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा, 'प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।'
प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से मदद करने को कहा
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर शोक जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से पीड़ितों की मदद करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के पालम में आग लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।’ इसके आगे उन्होंने लिखा, ‘कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पीड़ितों की यथासंभव मदद करें।’
बता दें कि पालम के साध नगर इलाके में बुधवार तड़के एक रिहायशी इमारत में कथित रूप से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। इस हादसे में अबतक तीन बच्चों समेत कुल नौ लोगों की जान गई है, जबकि तीन लोग फिलहाल घायल हैं। मरने वालों की पहचान प्रवेश (33), कमल (39), आशु (35), लाडो (70), दीपिका (28), हिमांशी (22) समेत 15, 6 और 3 साल की तीन नाबालिग बच्चियों के रूप में हुई है। वहीं अनिल (32), सचिन (29) और एक बच्ची (2) का इलाज चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।