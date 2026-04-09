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वर्क फ्रॉम होम मांगने पर 2 मिनट में नौकरी से निकाला; स्टार्टअप फाउंडर ने नोटिस पीरियड को बताया तमाशा

Apr 09, 2026 08:05 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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निखिल ने अपनी पोस्ट में 'प्रोफेशनल स्किल्स' को लेकर भी एक तीखी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि वक्त के साथ पेशेवर कौशल की मांग अब सबसे पीछे पहुंच गई है और अब उसकी कोई कद्र नहीं रही, क्योंकि ये अब यह बहुत आम हो गया है।

वर्क फ्रॉम होम मांगने पर 2 मिनट में नौकरी से निकाला; स्टार्टअप फाउंडर ने नोटिस पीरियड को बताया तमाशा

आधुनिक वर्क कल्चर में WFH (वर्क फ्रॉम होम) यानी घर पर रहकर ही ऑफिस का काम करना एक सामान्य परंपरा बन चुकी है, लेकिन गुरुग्राम के एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपने कर्मचारी द्वारा WFH मांगने पर जो किया, उसने पूरे देश के लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल इस स्टार्टअप के फाउंडर निखिल राणा ने अपने एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने किन्हीं परेशानियों की वजह से ऑफिस आने में असमर्थता जाहिर की थी और बदले में एक दिन के लिए घर से काम करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि फाउंडर ने महज दो मिनट के अंदर ही उसे बर्खास्त करने का यह फैसला ले लिया और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि फाउंडर ने इस किस्से को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने इस फैसले का बचाव भी किया है।

यह पूरा किस्सा स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए बने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 'The 15' के संस्थापक निखिल राणा ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किया। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने उस कर्मचारी के साथ हुई वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उस चैट के अनुसार, कर्मचारी ने मैसेज करते हुए निखिल को बताया कि वह ऑफिस नहीं आ पाएगा और पूछा कि क्या वह रिमोटली (कहीं बाहर से) काम कर सकता है। इसके एक मिनट बाद उस कर्मचारी ने निखिल के एक मैसेज का जवाब देते हुए लिखा कि 'मैं सोमवार तक आपको सब कुछ लाकर दे दूंगा।'

दूसरे मैसेज के दो मिनट बाद नौकरी से निकाला

हालांकि दूसरा मैसेज आने के 2 मिनट बाद ही निखिल राणा ने जवाब दिया और पहले मैसेज में उससे कहा कि 'छोड़ दो', वहीं तुरंत किए दूसरे मैसेज में उससे कहा 'आपको नौकरी से निकाला जाता है। आज के दिन को आप ऑफिस में अपना आखिरी दिन समझें।' खास बात यह है कि दो लोगों के बीच हुई इस निजी बातचीत को खुद निखिल ने सार्वजनिक किया और ऐसा करते हुए ना केवल उन्होंने अपने इस फैसले का बचाव किया, बल्कि अपने वर्क कल्चर के सिद्धांतों के बारे में भी जानकार दी।

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वर्क फ्रॉम होम मांगने पर 2 मिनट में नौकरी से निकाला; इंटरनेट पर छिड़ गई बहस

नोटिस पीरियड को बताया समय की बर्बादी

अपनी पोस्ट में, राणा ने लिखा कि वह पूरी तरह से 'बिना नोटिस पीरियड' वाली पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने नोटिस पीरियड को एक तमाशा और समय की बर्बादी भी बताया। साथ ही अपनी पोस्ट में उन्होंने उन गुणों की एक लिस्ट भी बताई, जिनकी कद्र करते हुए वह अपने कर्मचारियों में जिन्हें देखना पसंद करते हैं। ऐसे गुणों के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि स्टार्टअप्स को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो जिम्मेदारियां उठाएं, जिन पर भरोसा किया जा सके, जो खुद से पहल करते हों और सही समय या हालात का इंतजार किए बिना बस काम को कर दिखाना जानते हों।

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इसके साथ ही निखिल ने अपनी पोस्ट में 'प्रोफेशनल स्किल्स' को लेकर भी एक तीखी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि वक्त के साथ पेशेवर कौशल की मांग अब सबसे पीछे पहुंच गई है और अब उसकी कोई कद्र नहीं रही, क्योंकि ये अब यह बहुत आम हो गया है। निखिल की इस पोस्ट के बाद इंटरनेट दो धड़ों में बंट गया है। सोशल मीडिया यूजर्स की एक बड़ी संख्या इस फैसले की आलोचना कर रही है, जबकि कुछ लोग स्टार्टअप कल्चर के नाम पर इसका समर्थन भी कर रहे हैं।

यूजर बोला- यह आपकी कंपनी का बेस्ट विज्ञापन

एक यूजर ने निखिल की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'यहां जवाबदेही एकतरफा लगती है। कर्मचारियों को परखा जाता है, जबकि फाउंडर्स को सही ठहराया जाता है।'

एक अन्य यूजर ने कर्मचारी के बचाव में निखिल को निशाने पर लेते हुए लिखा, 'अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो, तो मुझे बताना दोस्त। मेरे कुछ थेरेपिस्ट दोस्त हैं, जो बचपन के अनसुलझे ट्रॉमा (परेशानी) के इलाज में माहिर हैं।'

एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘आपने सही लोगों को काम पर नहीं रखा, या फिर बस इसलिए रख लिया क्योंकि आप ऐसा करना चाहते थे।’

इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन क्यों नहीं करना चाहिए, आपकी पोस्ट इसका एक बेहतरीन विज्ञापन है।’

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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