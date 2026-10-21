टेंडर निकलने से पहले ही कंपनी ने शुरू कर दिया काम; प्रवेश वर्मा के विभाग पर AAP का बड़ा आरोप, बताया पूरा मामला
सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘मोटरें और मजदूर आ चुके हैं और उन्हें आए हुए दो-तीन दिन हो चुके हैं। मगर कमाल की बात है अभी तक डिफॉमिंग के काम का ठेका नहीं छूटा है, अभी टेंडर ओपन ही नहीं हुआ है। तो जब टेंडर ही ओपन नहीं हुआ है तो इस आइकन को कैसे पता है कि ठेका उसी को मिलेगा।'
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जल संसाधन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा से जवाब मांगा है। पार्टी ने विभाग में टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने का दावा किया है और कहा है कि टेंडर खुलना तो केवल एक औपचारिकता भर है, क्योंकि पहले से ही तय है कि टेंडर किसको जाना है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया है और इसे एक बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा से जवाब मांगा है। उन्होंने वर्मा के विभाग और ठेकेदारों के बीच सेटिंग चलने का बड़ा आरोप लगाया है।
सौरभ भारद्वाज ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें वह कालिंदी कुंज पर स्थित एक घाट पर रखी सफेद टंकियां दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें 'डिफॉमर स्टॉक' भरा हुआ है, जो कि यमुना के झाग को हटाने के काम आता है। इसके साथ ही उन्होंने इस दवा को यमुना के पानी पर छिड़कने के लिए वहां रखी कुछ मोटरें भी दिखाईं और बताया कि इन्हें बोट्स के ऊपर लगाकर इनसे दवा का छिड़काव किया जाता है।
'टेंडर खुलने से पहले कंपनी को कैसे पता चला…'
आगे उन्होंने बताया कि ये सारा सेटअप 'आइकन इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी' नामक ठेकेदार का है और फिर वे कहते हैं कि 'मगर कमाल की बात है अभी तक डिफॉमिंग के काम का ठेका नहीं छूटा है, अभी टेंडर ओपन ही नहीं हुआ है। तो जब टेंडर ही ओपन नहीं हुआ है तो इस आइकन को कैसे पता है कि ठेका उसी को मिलेगा।'
‘ठेकेदारों के साथ प्रवेश वर्मा के विभाग की सेटिंग चल रही’
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, ‘हमने जब इस बारे में आइकन के आदमी से बात की तो उन्होंने बोला, कि दिल्ली जल बोर्ड में इंजीनियर हैं कोई, उन्होंने कहा कि तुम यहां पर आकर काम शुरू कर लो।’ इसके आगे उन्होंने कहा,' मतलब दिल्ली जब बोर्ड जो कि प्रवेश वर्मा का विभाग है, उसकी सेटिंग चल रही है ठेकेदारों के साथ, ठेके खुलना तो सिर्फ एक फॉर्मालिटी है, पहले ही ठेका इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उन्हें पता है ठेका किसको मिलना है, ये वही चीज है जो 700 करोड़ के हेल्थ स्कैम में सामने आई थी कि ठेका और टेंडर डॉक्यूमेंट ऐसे बनाया जा रहा है कि उनको पता है कि यह ठेका किसको मिलना है।
प्रवेश वर्मा से मांगा जवाब, पूछा- यमुना तो पिछले साल ही साफ हो गई थी ना?
ये एक बड़ा खुलासा है और हम चाहते हैं, कि प्रवेश वर्मा इसका जवाब दें। जिस तरीके से जनकपुरी में उनका विभाग PWD भ्रष्टाचार करते हुए खुलेआम पकड़ा गया, दूसरी बार उनका दूसरा विभाग, दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया है, हम चाहते हैं प्रवेश वर्मा जी इसके बारे में जवाब दें, अपनी सफाई दें।'
वहीं अपने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए भारद्वाज ने लिखा, ‘बड़ा भ्रष्टाचार…' इसके बाद इस पूरे मामले को बताते हुए कहा, ’ठेकेदार आइकन इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी को पहले से ही पता होता है कि DJB द्वारा “टेंडर” खोले जाने से पहले ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। क्या मंत्री प्रवेश वर्मा अपने विभाग में हो रहे इस बड़े भ्रष्टाचार के बारे में स्पष्टीकरण देंगे? क्या CM रेखा गुप्ता इस पर कोई कार्रवाई करेंगी? अगर यमुना पिछले साल ही साफ हो गई थी, तो BJP सरकार को यमुना के झाग को हटाने (defoaming) की जरूरत क्यों पड़ रही है?'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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