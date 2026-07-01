काम की बात: यमुना सिटी में 3100 करोड़ रुपए निवेश करेंगी कंपनियां, 18 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
नोएडा के यमुना सिटी में रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। यहां विभिन्न कंपनियां 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी, जिससे 18 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 8 कंपनियों को एलओआई जारी किया है।
यमुना सिटी में रोजगार के अवसर खुलने जा रहे हैं। यहां परफ्यूम, कास्मेटिक, फूड प्रोसेसिंग समेत फर्नीचर और बिजली उपकरण बनाए जाएंगे। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने क्षेत्र में आठ कंपनियों को भूमि देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किया है। यह कंपनियां क्षेत्र में करीब 3100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, जिनमें 18 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इनके प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक गतिविधियां तेज करने पर योजना बनाई गई। उसके ही क्रम में सेक्टर-8डी में इन कंपनियों को एलओआई जारी किया गया है। यह सेक्टर एयरपोर्ट से मात्र पांच मिनट से भी कम दूरी पर है।
इन कंपनियों को एलओआई जारी
सोमवार को जिन कंपनियों को एलओआई जारी किया है, उनमें अपार इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेक्स, एजी ऑरगेनिका, क्रिस्पी सिटी फूड प्राइवेट लिमिटेड, आनंदिता हेल्थ केयर, त्रिवेणी अलमीरा, ब्लार मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड व संवर्धन मदर सन प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ये कंपनियां ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, कॉस्मेटिक्स, पीसीबी निर्माण एवं स्टील फर्नीचर जैसे विविध क्षेत्रों में सामान तैयार करेगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
संवर्धन मदरसन सबसे ज्यादा निवेश करेगी
सेक्टर-8डी में संवर्धन मदरसन 50 एकड़ में सबसे ज्यादा 1156 करोड़ का निवेश करेगी। इस परियोजना में आठ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी ऑटोमेटिव कंपोनेट्स बनाएगी। वहीं, ब्लार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 8 एकड़ भूमि दी जाएगी। यह 300 करोड़ रुपए का निवेश कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाएगी। इस परियोजना में 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। त्रिवेणी अलमिरा प्राइवेट लिमिटेड को 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। यह 375 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और स्टील अलमारी एवं स्टील फर्नीचर निर्माण से 458 लोगों को रोजगार देगी।
8 एकड़ में मेडिकल उपकरण की फैक्ट्री
आनंदिता हेल्थकेयर 8 एकड़ में मेडिकल उपकरण बनाएगी। परियोजना में 500 करोड़ का निवेश आएगा और 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्रिस्पी सिटी फूड प्राइवेट चार एकड़ में फूड प्रोसेसिंग करेगी और 122 करोड़ का निवेश कर 4000 लोगों को रोजगार देगी। इसी तरह एजी ऑरगेनिका तीन एकड़ में 259.90 करोड़ का निवेश कर परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स एवं पर्सनल केयर उत्पाद निर्मित करेगी इसमें 1118 को रोजगार मिलेगा। इनोवेक्स प्रोडेक्ट एलएलपी तीन एकड़ में 140 करोड़ का निवेश कर फूड उत्पाद बनाएगी। यहां दो हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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