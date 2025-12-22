इन कंपनियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, दिल्ली के मंत्री ने किन्हें दे दी चेतावनी

Hindustan Hindi News
Companies Not Adapting Work From Home Will Face Action Said Manjinder Singh Sirsa
दिल्ली के पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी दी है कि जिन कंपनियों ने वर्क फ्रॉम के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Dec 22, 2025 08:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी दी है कि जिन कंपनियों ने वर्क फ्रॉम के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा ने कहा, यह बात सामने आई है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसी सभी कंपनियों से आग्रह है कि वे ग्रैप-4 नियमों का पूरी तरह से पालन करें। अगर किसी निजी कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को सभी अवैध उद्योगों को बंद करने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि ग्रैप 4 के नियमों के तहत घर से काम करने के सरकारी निर्देश का उल्लंघन करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में, उपायुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अधिकारी अवैध उद्योगों को तत्काल बंद करने के लिए अभियान चला रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अन्य उपायों में सड़क की सफाई और जैव अपघटन के माध्यम से कचरे की सफाई शामिल है।

सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न स्थानीय निकायों और एजेंसियों के समन्वय से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली धूल मुक्त हो जाए।

मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और राजस्व विभाग के सहयोग से जलाशयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में लुप्त हो चुके कम से कम 50 प्रतिशत जलाशयों का फिर से कायाकल्प करना है।

