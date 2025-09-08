दिल्ली के उस्मानपुर में मुस्लिम धार्मिक झंडे के अपमान से सांप्रदायिक तनाव, इलाके में सुरक्षा बल तैनात
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मुस्लिम धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर बढ़े तनाव के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रविवार रात उस्मानपुर इलाके में मुस्लिम धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह तनाव तब शुरू हुआ जब उस्मानपुर इलाके में दो लड़कों ने कथित तौर पर एक मुस्लिम समुदाय का धार्मिक झंडा उतार दिया और उसका अपमान किया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलने के बाद, दिल्ली पुलिस तुरंत इलाके में पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। दोनों लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य है।
घनी और मिश्रित आबादी वाला संवेदनशील इलाका है उस्मानपुर
बता दें कि, उस्मानपुर एक घनी और मिश्रित आबादी वाला संवेदनशील इलाका है। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उस्मानपुर भी प्रभावित इलाकों में से एक था। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच 23 फरवरी, 2020 को शुरू हुई हिंंसक झड़पों के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगे भड़क गए थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़े स्तर पर जान और माल की हानि हुई थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, निजी और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था। हिंसाग्रस्त इलाकों में लोगों के घरों, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई और जमकर लूटपाट की गई थी।