दिल्ली के उस्मानपुर में मुस्लिम धार्मिक झंडे के अपमान से सांप्रदायिक तनाव, इलाके में सुरक्षा बल तैनात

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मुस्लिम धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर बढ़े तनाव के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रविवार रात उस्मानपुर इलाके में मुस्लिम धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मुस्लिम धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर बढ़े तनाव के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रविवार रात उस्मानपुर इलाके में मुस्लिम धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था। इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह तनाव तब शुरू हुआ जब उस्मानपुर इलाके में दो लड़कों ने कथित तौर पर एक मुस्लिम समुदाय का धार्मिक झंडा उतार दिया और उसका अपमान किया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलने के बाद, दिल्ली पुलिस तुरंत इलाके में पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। दोनों लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य है।