गाजियाबाद में कॉमर्शियल प्लॉट; कब तक रजिस्ट्रेशन, कहां कितने भूखंड?

संक्षेप: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं में व्यावसायिक और आवासीय भूखंड खरीदने का सुनहरा मौका दे रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने भूखंडों की नीलामी निकाली है।

गाजियाबाद में जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) कारोबारियों को बेहतरीन मौका उपलब्ध कराने जा रहा है। जीडीए की विभिन्न योजनाओं में रिक्त पड़ी व्यावसायिक समेत अन्य संपत्ति खरीदने का मौका है। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए के भूखंड खरीदने का अच्छा मौका है। यें संपत्ति विभिन्न योजनाओं में मौजूद हैं। इच्छुक लोग नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के भूखंड खरीद सकते हैं।

ऑनलाइन फार्म, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन इसके लिए प्राधिकरण ने ऑनलाइन फार्म निकाले हैं, जिनका 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले आवेदक ही 23 जनवरी को आयोजित नीलामी में भाग लेकर बोली लगा सकेंगे। इस बीच जीडीए अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल संपत्ति को बेचकर प्राधिकरण ने करीब 288 करोड़ रुपये की आमदनी अर्जित की है।

कमर्शियल प्लॉट बेचने पर फोकस जीडीए की विभिन्न योजना में व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग समेत अन्य तरह के 56 भूखंड रिक्त पड़े हैं। प्राधिकरण ने इन्हें बेचने की तैयारी कर ली है। इस बार प्राधिकरण का फोकस व्यावसायिक भूखंड बेचने पर है। इसे देखते हुए ही विभिन्न योजना में 27 व्यावसायिक भूखंड नीलामी में शामिल किए हैं। ग्रुप हाउसिंग के आठ भूखंड, दुकान और आवासीय के पांच पांच भूखंड और एक भूखंड होटल का रखा है।

कहां कितने प्लॉट? जीडीए की विभिन्न योजनाओं में मुख्य रूप से इंद्रप्रस्थ योजना की पॉकेट एच में 16 व्यावसायिक भूखंड हैं। कोयल एन्क्लेव और इंद्रप्रस्थ योजना में ग्रुप हाउसिंग के भूखंड हैं। इसके अलावा कौशांबी योजना में तीन आवासीय भूखंड, कर्पूरीपूरम योजना में एक होटल भूखंड, शास्त्रीनगर बागवाली कॉलोनी सेक्टर 16 में दो आवासीय भूखंड, आंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 11 व्यावसायिक भूखंड, यूपी बार्डर पॉकेट ए में पांच दुकानें हैं।

यहां भी प्लॉट इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में प्राइमरी नर्सरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी, प्राइमरी स्कूल के दस भूखंड पर भी बोली लगाई जाएगी। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि हिंदी भवन में 23 जनवरी को होने वाली नीलामी में इन सभी संपत्ति पर इच्छुक खरीदार बोली लगाकर खरीद सकेंगे। इस नीलामी में वहीं लोग शामिल हो सकेंगे, जो 20 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे।