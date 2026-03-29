नोएडा एयरपोर्ट पर कब शुरू होगी फ्लाइट की उड़ान, उड्डयन मंत्री ने कर दिया साफ; समय भी बताया
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब इस एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया है कि पहली कॉमर्शियल फ्लाइट यहां कब से चालू होगी।
Noida Airport: शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब इस एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया है कि पहली कॉमर्शियल फ्लाइट यहां कब से चालू होगी। इसके लिए टाइम भी बताया गया है। शुरुआत में 10 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी, उसके बाद 60-65 शहरों के लिए इसे शुरू किया जाएगा। आइए जानते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या बताया है।
कब चालू होगी फ्लाइट
नोएडा एयरपोर्ट पर उड़ानों की जानकारी देते हुए राम मोहन नायडू ने बताया कि उद्घाटन के बाद करीब 45 से 60 दिनों के अंदर कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले देश के 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी, इसके बाद आगे भी अलग-अलग शहरों के लिए उड़ान भरी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, विमान सेवा के लिए इंडिगो, अकासा और एयर इंडिया के साथ साझेदारी की है। ये तीनों एयरलाइंस अपने स्टॉल की प्रक्रिया में लगी हैं। वैसे तो एयरपोर्ट से 60 से 65 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने का दावा है, लेकिन शुरुआत में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, जयपुर एवं अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा आदि के लिए सेवा शुरू होगी। वहीं, एयरपोर्ट का रनवे प्रति घंटे करीब 30 उड़ानों के टेकऑफ और लैंडिंग की क्षमता रखता है। उड़ानें शुरू होने का शेड्यूल जारी करने के साथ ही एयरलाइंस अपना शेड्यूल जारी करेंगी, जिसके बाद टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बाकी रह गया है ये जरूरी काम
मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवाएं तभी शुरू हो पाएंगी जब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम (ASP) जारी कर दे। एएसपी एक ऐसा दस्तावेज है जिसे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 49 सीएफआर 1542 के तहत जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं और उसके तरीकों के साथ जवाबी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने किले बनाया गया है। यह सिस्टम एयरपोर्ट पर एक व्यापक सुरक्षा ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जिसमें एक्सेस कंट्रोल, बाहरी सुरक्षा के साथ सुरक्षा के लिए जांच और इमरजेंसी योजनाओं की डिटेल होती हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए नोएडा एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि एसएसपी के बिना एयरपोर्ट एंट्री पास जारी नहीं किया जा सकता है। एयरपोर्ट एंट्री पास प्रोजेक्ट में काम शुरू करने कि लिए जरूरी होता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अगले 45 दिन में काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट की शुरूआत घरेलू और कार्गो उड़ानों से होगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने बाद में शुरू की जाएंगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर