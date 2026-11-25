कॉमेडियन ने महिलाओं के सिंदूर की लंबाई का भद्दा मजाक उड़ाया, कांग्रेस MP की बिहार-दिल्ली पुलिस से अपील
कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने बिहार की औरतों के सिंदूर का भद्दा मजाक उड़ाया था। कांग्रेस सांसद अभिषेक सिंघवी ने दिल्ली और बिहार पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की है।
स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने कुछ दिन पहले एक शो के दौरान बिहार की महिलाओं के सिंदूर का भद्दा मजाक उड़ाया था। कॉमेडियन ने छठ पूजा के दौरान बिहार की विवाहित महिलाओं की मांग से नाक तक लगाए जाने वाले लंबे सिंदूर पर अश्लील टिप्पणी की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। बिहार में लोग कॉमेडियन पर ऐक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस से यश माहेश्वरी के खिलाफ तत्काल केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कॉमेडियन की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का मजाक उड़ाना, विवाहित महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करना और उनके सिंदूर का उपहास करना कॉमेडी के नाम पर हमारी सांस्कृतिक गरिमा और महिलाओं के सम्मान पर घिनौना हमला है।
दिल्ली और बिहार पुलिस से अपील
सिंघवी ने बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और सभी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यश माहेश्वरी के खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज किया जाए और कानून के तहत जो भी सबसे सख्त कार्रवाई संभव है, उसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
क्या है पूरा विवाद?
यश माहेश्वरी ने 21 नवंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर 'Morally Questionable' शीर्षक से अपना स्टैंड-अप कॉमेडी शो अपलोड किया था। इसमें उन्होंने बिहार की महिलाओं के छठ पूजा के दौरान सिंदूर लगाने की परंपरा पर अश्लील टिप्पणी की। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने इसे छठ महापर्व, बिहार की संस्कृति और विवाहित महिलाओं के सम्मान का अपमान बताते हुए कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
भाजपा ने बिहार के सभी जिलों में एफआईआर की मांग की
इस विवाद में भाजपा नेता रितु जायसवाल ने भी यश माहेश्वरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व और छठ व्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बिहार के हर जिले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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