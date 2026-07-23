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जंतर-मंतर से दिक्कत तो CCI आ जाइए, पर फोटोशूट और नाटक छोड़िए: CJP नेता की ललकार

By Pramod Praveen
एएनआई, नई दिल्ली
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20 जुलाई को CJP के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'संसद चलो' मार्च निकाला था। इस मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिससे बड़ी संख्या में छात्र घायल हो गए। 

CJP Spokesperson Saurav Das speaks to media
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले तीन हफ्ते से अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन (CJP Protest) जारी है। इस बीच, सरकार की तरफ से अब तक कुल चार बार बातचीत का प्रस्ताव भेजे जाने का दावा किया गया है। इस पर CJP ने सरकार को घेरा है और कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है लेकिन सरकार जगह नहीं बता रही है कि कहां और बातचीत करनी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि आंदोलनकारी उनके आधिकारिक आवास या दफ्तर में आकर मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं लेकिन CJP ने नड्डा के घर या दफ्तर जाने से इनकार कर दिया था और साफ लहजे में कहा था कि किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होनी चाहिए।

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने का प्रस्ताव नहीं मिलने पर रोष जताया है और साफ शब्दों में कहा है कि सरकार फोटो शूट कराना और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन जैसा नाटक करना बंद करे और सीधे-सीधे बातचीत की टेबल पर आए। दास ने कहा, “केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हम कहीं भी बातचीत करने को तैयार हैं; तो हमने भी अपना सुझाव दे दिया है। जंतर-मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया जैसी किसी भी न्यूट्रल जगह पर आ जाएं। हम वहीं मिलेंगे।”

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कोई मैसेज हमें नहीं मिला

सौरव दास ने ये भी कहा, "भले ही मंत्री जी चार बार बातचीत का प्रस्ताव देने का दावा करते हों लेकिन अभी तक उनकी तरफ़ से कोई मैसेज हमें नहीं मिला है... उन्हें हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है और बातचीत कितनी देर तक चलेगी।" उन्होंने कहा कि सरकार को नाटक रचने और मीडिया पर दबान डालने से बचना चाहिए और बेहतर तरीके से यह सोचना चाहिए कि कैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और ये आंदोलन खत्म कराया जा सके। दास ने कहा कि सरकार सीधा संपर्क करे।

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पीएम मोदी का ट्वीट झांसा: दास

पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के ट्वीट पर दास ने इसे झांसा करार दिया और लोगों से अपील की कि वे इस तरह के झांसों में न पड़ें। उन्होंने कहा, “ऐसे ऐलान किसी काम के नहीं हैं। ये सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हैं। हम जवाबदेही और ज़िम्मेदारी चाहते हैं। हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफ़े के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे।”

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शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। मोदी ने कहा, ''हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच CJP ने कल यानी शुक्रवार को देशभर में छात्र आंदोलन करने का आह्वान किया है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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