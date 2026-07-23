जंतर-मंतर से दिक्कत तो CCI आ जाइए, पर फोटोशूट और नाटक छोड़िए: CJP नेता की ललकार

20 जुलाई को CJP के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'संसद चलो' मार्च निकाला था। इस मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिससे बड़ी संख्या में छात्र घायल हो गए।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले तीन हफ्ते से अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन (CJP Protest) जारी है। इस बीच, सरकार की तरफ से अब तक कुल चार बार बातचीत का प्रस्ताव भेजे जाने का दावा किया गया है। इस पर CJP ने सरकार को घेरा है और कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है लेकिन सरकार जगह नहीं बता रही है कि कहां और बातचीत करनी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि आंदोलनकारी उनके आधिकारिक आवास या दफ्तर में आकर मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं लेकिन CJP ने नड्डा के घर या दफ्तर जाने से इनकार कर दिया था और साफ लहजे में कहा था कि किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होनी चाहिए।

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने का प्रस्ताव नहीं मिलने पर रोष जताया है और साफ शब्दों में कहा है कि सरकार फोटो शूट कराना और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन जैसा नाटक करना बंद करे और सीधे-सीधे बातचीत की टेबल पर आए। दास ने कहा, “केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हम कहीं भी बातचीत करने को तैयार हैं; तो हमने भी अपना सुझाव दे दिया है। जंतर-मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया जैसी किसी भी न्यूट्रल जगह पर आ जाएं। हम वहीं मिलेंगे।”

कोई मैसेज हमें नहीं मिला सौरव दास ने ये भी कहा, "भले ही मंत्री जी चार बार बातचीत का प्रस्ताव देने का दावा करते हों लेकिन अभी तक उनकी तरफ़ से कोई मैसेज हमें नहीं मिला है... उन्हें हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है और बातचीत कितनी देर तक चलेगी।" उन्होंने कहा कि सरकार को नाटक रचने और मीडिया पर दबान डालने से बचना चाहिए और बेहतर तरीके से यह सोचना चाहिए कि कैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और ये आंदोलन खत्म कराया जा सके। दास ने कहा कि सरकार सीधा संपर्क करे।

पीएम मोदी का ट्वीट झांसा: दास पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के ट्वीट पर दास ने इसे झांसा करार दिया और लोगों से अपील की कि वे इस तरह के झांसों में न पड़ें। उन्होंने कहा, “ऐसे ऐलान किसी काम के नहीं हैं। ये सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हैं। हम जवाबदेही और ज़िम्मेदारी चाहते हैं। हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफ़े के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे।”