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दिल्ली में 6 सालों में मार्च महीने का सबसे ठंडा दिन आज, 10 डिग्री तक गिरा पारा

Mar 20, 2026 11:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के बाद शुक्रवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ। दिल्ली में शुक्रवार का दिन पिछले छह सालों में मार्च महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।

दिल्ली में 6 सालों में मार्च महीने का सबसे ठंडा दिन आज, 10 डिग्री तक गिरा पारा

दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के बाद शुक्रवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ। दिल्ली में शुक्रवार का दिन पिछले छह सालों में मार्च महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। इसी के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 93 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। करीब पांच महीने बाद लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले आठ मार्च, 2020 को तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जबकि नौ अक्टूबर, 2025 को एक्यूआई 99 दर्ज किया गया था।

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कहां कितना तापमान?

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। पालम में यह 21.2 डिग्री (सामान्य से नौ डिग्री नीचे), लोधी रोड में 21.0 डिग्री (सामान्य से 10.7 डिग्री नीचे), रिज में 21.1 डिग्री और आयानगर में 21.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, पालम में 14.7 डिग्री, लोधी रोड में 15.8 डिग्री, रिज में 15.1 डिग्री और आयानगर में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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शहर में दिन में सात मिमी बारिश हुई, जिससे इस महीने अब तक औसत वर्षा 16.2 मिमी हो गई है। यह 2023 के बाद तीन सालों में सबसे ज्याजा बारिश वाला मार्च महीना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से 23 मार्च तक वायु गुणवत्ता के 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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