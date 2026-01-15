दिल्ली में 2.9 डिग्री के साथ सबसे सर्द सुबह, कल के लिए येलो अलर्ट; शीतलहर के दूसरे दौर की भी चेतावनी

Hindustan Hindi News
Cold wave grips Delhi for fifth straight day on Thursday as temperatures plunge
संक्षेप:

दिल्ली में लगातार पांचवें दिन भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी के मुताबिक यह ठंड कम से कम शुक्रवार तक बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस महीने में एक और शीतलहर का पूर्वानुमान जताया है।

Jan 15, 2026 09:50 pm IST
दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.4 डिग्री कम था। वहां न्यूनतम तापमान गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। दिल्ली में 2.9 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। यह सफदरजंग में 2023 के बाद से जनवरी का सबसे कम न्यूनतम तापमान भी था, जब 16 जनवरी को पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था।

पालम में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम था। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, लोधी रोड पर 19.4 डिग्री सेल्सियस, रिज पर 19.0 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 19.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान औसत से काफी नीचे

दिल्ली के सभी मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान औसत से काफी नीचे रहा, जो शीत लहर की स्थिति के बने रहने का संकेत देता है। पालम में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड पर तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस, रिज पर 4.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम में न्यूनतम तापमान 2010 के बाद सबसे कम रहा, इससे पहले 7 जनवरी 2013 को पारा गिरकर 2.6 डिग्री सेल्सियस हो गया था।

23 से 26 जनवरी के बीच एक और शीतलहर

आईएमडी ने बताया कि पिछले चार दिनों से दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और शुक्रवार को भी इसके जारी रहने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है।

स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा कि आगे देखें तो न्यूनतम तापमान 17 से 20 जनवरी के बीच धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही अगले कुछ दिनों में हल्की शीतकालीन वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि 23 से 26 जनवरी के बीच एक और शीतलहर का पूर्वानुमान है।

AQI 'अत्यंत खराब' श्रेणी में

इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 349 रहा, जो इसे 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है। विभिन्न निगरानी केंद्रों पर भी 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 रहा, जो 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है।

सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, 34 स्टेशन 'अत्यंत खराब' श्रेणी में, 5 स्टेशन 'खराब' श्रेणी में थे, जिनमें पूसा में वायु गुणवत्ता सबसे खराब 386 दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, 16 और 17 जनवरी को वायु गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है और 18 जनवरी को यह और बिगड़कर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है।

Delhi News
