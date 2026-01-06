ठंड से ठिठुरी दिल्ली; फिर कोल्ड डे दर्ज; कल भी अलर्ट, क्या होता है Cold Day?

संक्षेप: दिल्ली फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिल्ली में मंगलवार को कोल्ड डे के रूप में दर्ज किया गया। आलम यह कि दिल्ली के पालम और लोधी रोड में तो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

दिल्ली एकबार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। दिल्ली में मंगलवार को कोल्ड डे यानी शीतल दिन के रूप में दर्ज किया गया। आलम यह कि दिल्ली के लोधी रोड और पालम में तो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 13 से16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.7 °C कम था। वहीं लोधी रोड में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह सीजन का तीसरा कोल्ड डे यह सीजन यानी इस ठंड तीसरा कोल्ड डे है।

सीजन का दूसरा कोल्ड डे सीजन का दूसरा कोल्ड डे नए साल से ठीक पहले यानी 31 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड किया गया था। 31 दिसंबर 2025 दिल्ली में कई जगहों पर कोल्ड डे और कुछ जगहों पर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति देखी गई थी। 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री रिकार्ड किया गया था जो सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह दिसंबर के सबसे ठंडे दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया था।

20 दिसंबर 2025 को था सीजन का पहला कोल्ड डे 20 दिसंबर 2025 को भी कोल्ड डे यानी शीत दिवस की स्थिति बनी थी। 20 दिसंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम रहा।

क्या कहते हैं पिछले आंकड़े? कड़ाके की ठंड के पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर 2014 में अधिकतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इसके बाद साल 2019 में 29 दिसंबर को अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

कब माना जाता है कोल्ड डे? मौसम विज्ञानियों की मानें तो मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान दस डिग्री से कम रहे और अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ जाए तो उस दिन को कोल्ड डे यानी शीत दिवस के रूप में दर्ज किया जाता है।

कब होता है सीवियर कोल्ड डे? मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मैदानी इलाकों में जब भी न्यूनतम तापमान दस डिग्री से कम रहे साथ ही अधिकतम तापमान में भी यदि सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट देखी जाए तो उस दिन को सीवियर कोल्ड डे यानी गंभीर शीत दिवस के रूप में दर्ज किया जाता है।