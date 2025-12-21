Hindustan Hindi News
ठंड-पलूशन का कॉकटेल बढ़ा रहा दिल्लीवालों का ब्लड प्रेशर, OPD में बढ़े मरीज

संक्षेप:

मैक्स अस्पताल, साकेत में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. रोमेल टिक्कू ने बताया कि पिछले 10 दिनों से वे हर दिन कम से कम तीन से चार ऐसे मरीज देख रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। OPD में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसे ‘मेडिकल इमरजेंसी’ में रखा जाता है।

Dec 21, 2025 10:31 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जिसे बहुत से लोग मौसम की मामूली बेचैनी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह चुपचाप दिल के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। शहर के अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी और बढ़ते वायु प्रदूषण के मेल से ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है। ओपीडी (OPD) में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसे 'मेडिकल इमरजेंसी' की श्रेणी में रखा जा सकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, मैक्स अस्पताल, साकेत में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. रोमेल टिक्कू ने बताया कि पिछले 10 दिनों से वे हर दिन कम से कम तीन से चार ऐसे मरीज देख रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा, "इनमें से ज्यादातर मरीज पहले से ही 'स्टेज 2 हाइपरटेंशन' (उच्च रक्तचाप की दूसरी अवस्था) में हैं, और कई तो 'हाइपरटेंसिव क्राइसिस' (बेहद गंभीर स्थिति) के साथ अस्पताल आ रहे हैं।

डॉ. टिक्कू ने बताया कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्लड प्रेशर को अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम होता है। यदि ऊपर वाला नंबर (सिस्टोलिक) 120 से 129 के बीच और नीचे वाला (डायस्टोलिक) 80 से कम हो, तो इसे 'बढ़ा हुआ' माना जाता है और यह जीवनशैली में सुधार का संकेत है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन तब होता है जब रीडिंग 130-139 या 80-89 के बीच हो, जबकि स्टेज 2 की शुरुआत 140/90 mmHg या उससे ऊपर से होती है, जिसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने आगे कहा, "हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब होता है जब ब्लड प्रेशर 180 और/या 120 को पार कर जाए। यह एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए।"

डॉ. टिक्कू ने आगे बताया कि सर्दियों का प्रदूषण स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है। उन्होंने कहा, "प्रदूषण रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में सूजन पैदा करता है। इससे ब्लड प्रेशर बहुत कम समय में बढ़ सकता है और यहां तक कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों का असर भी कम हो सकता है।" उन्होंने सलाह दी कि, "ठंडा मौसम और प्रदूषण चुपचाप ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। नियमित जांच, शरीर को गर्म रखना और समय पर दवाइयां लेना ही गंभीर समस्याओं से बचा सकता है।"

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सुरनजीत चटर्जी ने कहा कि ओपीडी (OPD) में हर साल सर्दियों के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक जैसा ही पैटर्न देखा जाता है। उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसे नए मरीज भी आ रहे हैं जिन्हें पहली बार हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हुई है, और वे मरीज भी आ रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल में था लेकिन अब बढ़ गया है, भले ही वे वही पुरानी दवाइयां ले रहे हों।" यह दर्शाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का मौसम से गहरा संबंध है।

डॉ. चटर्जी ने बताया कि यह समस्या बुजुर्गों, लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों और मधुमेह (डायबिटीज) या किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। उन्होंने कहा, "ठंड की वजह से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं (vasoconstriction), जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है और दिल को काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।" साथ ही, ठंड हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती है, जिससे एड्रेनालिन जैसे 'स्ट्रेस हार्मोन' बढ़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर और ऊपर चला जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि सर्दियों में बदलती जीवनशैली भी इस समस्या को बढ़ाती है। "लोग व्यायाम कम करते हैं, ज्यादा कैलोरी और नमक वाला खाना खाते हैं और पानी कम पीते हैं। शारीरिक सक्रियता की कमी, वजन बढ़ना और शरीर में पानी की कमी ब्लड प्रेशर को काफी बिगाड़ देते हैं।"

आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. प्रभात रंजन सिन्हा ने कहा कि बुजुर्गों पर इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने बताया, "बढ़ती उम्र के साथ रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं और ठंड के अनुसार खुद को ढाल नहीं पातीं, जिससे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।" इसके अलावा धूम्रपान करने वाले, डायबिटीज, किडनी रोग, दिल की बीमारी और मोटापे से ग्रस्त लोगों को भी अधिक खतरा है। डॉ. सिन्हा ने मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा, "हम सर्दियों के महीनों से बच तो नहीं सकते, लेकिन सही देखभाल से ब्लड प्रेशर को खतरनाक स्तर तक पहुँचने से जरूर रोक सकते हैं।"

