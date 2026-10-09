CJP Protest News Live: प्रदर्शन को लेकर यूपी पुलिस भी अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर चेकिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी जंतर-मंतर तक मार्च करने वाली है।

CJP Protest News Live: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी 2 महीने बाद एक बारि फिर दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच रही है। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने एसआईआर को रद्द करने और मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर तक मार्च का ऐलान किया है। सीजेपी का ये प्रोटेस्ट ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दल भी लामबंद होने लगे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है। दिल्ली पुलिस फोर्स के साथ-साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) के 26,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है। इसके लिए 12 हजार जवानों के बंगाल और छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से एयरलिफ्ट किया गया है। जवानों की तैनाती का ये आंकड़ा फरवरी 2020 में हुए विधानसभा चुनावों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे और दिल्ली दंगों के बाद सबसे बड़ा है।

9 Oct 2026, 01:56:57 PM IST CJP Protest News Live: यूपी गेट पर पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर यूपी गेट पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। कुछ लोगों को घर पर नजरबंद करने की भी सूचना है। 10 अक्टूबर को गाजियाबाद से भी कई लोग दिल्ली जा सकते हैं

9 Oct 2026, 01:37:21 PM IST CJP Protest News Live: प्रोटेस्ट की मंजूरी ना मिलने पर क्या बोले अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत ना मिलने पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है। तो, फिर इजाज़त लेने की क्या जरूरत है? क्या उन्होंने 13 करोड़ वोट हटाने से पहले इजाजत ली थी? आप चाहते हैं कि हम चुनाव में धांधली करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाएं? ऐसा नहीं हो सकता। देश ऐसे नहीं चल सकता। देश को बचाने के लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।

9 Oct 2026, 01:09:39 PM IST CJP Protest News Live: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस अलर्ट हो गई है। शुक्रवार को नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चिल्ला बॉर्डर पर सघन जांच अभियान चलाया। दिल्ली से सटे जिले के सभी बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

9 Oct 2026, 12:53:00 PM IST CJP Protest News Live: दिल्ली पुलिस ने नहीं दी प्रोटेस्ट की अनुमति दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्हेंने सीजेपी को कल जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत नही दी है। पुलिस ने बताया, आवेदन देर से जमा करने और पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन के कारण 10 अक्टूबर को कॉजपा को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

9 Oct 2026, 11:48:52 AM IST Cockroach Jantar Party Jantar-Mantar Protest LIVE: दिल्ली पुलिस ने दिया 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का प्रस्ताव सीजेपी के विरोध-प्रदर्शनों और बेकाबू भीड़ के जमा होने की आशंका को देखते हुए, 9 अक्टूबर को रात 9 बजे से लेकर 10 अक्टूबर को हालात सामान्य होने तक दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के एंट्री/एग्जिट गेट बंद किए जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो पुलिस की ओर से डीएमआरसी को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 57 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने और इन स्टेशनों पर ट्रेनों की संख्या कम करने का प्रस्ताव दिया है।

9 Oct 2026, 11:32:09 AM IST Cockroach Jantar Party Jantar-Mantar Protest LIVE: 10 अक्टूबर के लिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द सीजेपी के प्रोटेस्ट मार्च के बीज रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन को 10 अक्टूबर को रद्द कर दिया है। ट्रैफिक जाम के कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

9 Oct 2026, 11:17:00 AM IST Cockroach Jantar Party Jantar-Mantar Protest LIVE: दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 25 एफआईआर 2 अक्टूबर से दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों खिलाफ ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने 25 FIR दर्ज की हैं। ये मामले सार्वजनिक संपत्ति में तोड़-फोड़, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हाथापाई, सरकारी काम में बाधा डालने और नई दिल्ली जिले में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के कथित उल्लंघन से जुड़े हैं।