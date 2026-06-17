कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेगी दूसरा बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से मांगी मंजूरी
कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरा बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कई राज्यों से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर में एक और प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक सीजेपी का 20 जून को आयोजित होने वाला ये दूसरा प्रदर्शन होगा। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, उन्होंने आज पूरा दिन संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर बिताया और प्रदर्शन से जुड़ी सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सारे जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं।
सौरभ दास ने एक वीडियो मैसेज में कहा, मैंने आज पुरा दिन पुलिस स्टेशन में बताया और पुलिस के साथ सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की हैं। 20 जून को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में पुलिस को आधिकारिक तौर पर सूचना दे दी है। मैंने पूरा प्लान, जरूरी वॉलंटियर्स की संख्या और पुलिस की जरूरत के अनुसार हर दूसरी औपचारिकता जमा कर दी है। हमें प्रदर्शन के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा, हमने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि देश भर में हुए हमारे दूसरे विरोध प्रदर्शनों की तरह ही यह प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कई राज्यों से लोगों के शामिल हो सकते हैं। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करेंगे।
जयपुर प्रदर्शन में अभिजीत दीपके के साथ हुई थी मारपीट
अमेरिका से लौटे कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली से अपने पहले प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए जयपुर और नागपुर में भी प्रदर्शन किया था। अब वह एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इससे पहले जयपुर में हुए प्रदर्शन में उनके साथ मारपीट भी हुई थी। आरोपी ने उन्हें थप्पड़ मारे थे और उनका स्कार्फ खींचकर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब समर्थकों ने दीपके को कंधे पर उठा रखा था।
दो लोगों को हिरासत में लिया
पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में दो लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए लोगों से धर्म और जाति के आधार पर विभाजित नहीं होने की अपील की तथा विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ नारे लगाए। बाद में सोशल मीडिया प्ले 'एक्स' पर जारी एक वीडियो संदेश में दीपके ने आरोप लगाया कि उन पर हमला उनके आंदोलन को बाधित करने की कोशिश का हिस्सा है।
उन्होंने कहा, लेकिन हम कॉकरोच इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। दीपके ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, ध्यान न भटकाएं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।
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अदिति शर्मा
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