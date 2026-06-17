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कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेगी दूसरा बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से मांगी मंजूरी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरा बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कई राज्यों से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। 

कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेगी दूसरा बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से मांगी मंजूरी

कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर में एक और प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक सीजेपी का 20 जून को आयोजित होने वाला ये दूसरा प्रदर्शन होगा। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, उन्होंने आज पूरा दिन संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर बिताया और प्रदर्शन से जुड़ी सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सारे जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं।

सौरभ दास ने एक वीडियो मैसेज में कहा, मैंने आज पुरा दिन पुलिस स्टेशन में बताया और पुलिस के साथ सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की हैं। 20 जून को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में पुलिस को आधिकारिक तौर पर सूचना दे दी है। मैंने पूरा प्लान, जरूरी वॉलंटियर्स की संख्या और पुलिस की जरूरत के अनुसार हर दूसरी औपचारिकता जमा कर दी है। हमें प्रदर्शन के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, हमने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि देश भर में हुए हमारे दूसरे विरोध प्रदर्शनों की तरह ही यह प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कई राज्यों से लोगों के शामिल हो सकते हैं। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करेंगे।

जयपुर प्रदर्शन में अभिजीत दीपके के साथ हुई थी मारपीट

अमेरिका से लौटे कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली से अपने पहले प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए जयपुर और नागपुर में भी प्रदर्शन किया था। अब वह एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इससे पहले जयपुर में हुए प्रदर्शन में उनके साथ मारपीट भी हुई थी। आरोपी ने उन्हें थप्पड़ मारे थे और उनका स्कार्फ खींचकर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब समर्थकों ने दीपके को कंधे पर उठा रखा था।

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दो लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में दो लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए लोगों से धर्म और जाति के आधार पर विभाजित नहीं होने की अपील की तथा विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ नारे लगाए। बाद में सोशल मीडिया प्ले 'एक्स' पर जारी एक वीडियो संदेश में दीपके ने आरोप लगाया कि उन पर हमला उनके आंदोलन को बाधित करने की कोशिश का हिस्सा है।

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उन्होंने कहा, लेकिन हम कॉकरोच इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। दीपके ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, ध्यान न भटकाएं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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