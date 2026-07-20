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कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बीच कई इलाकों में इंटरनेट बंद, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के बीच कई इलाकों इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने कई प्रदर्शकारियों पर लाठीचार्ज भी किया।

कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बीच कई इलाकों में इंटरनेट बंद, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर-मंतर से हजारों लोगों के साथ अपना प्रस्तावित ‘चलो संसद' मार्च कर रही है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। वहीं मार्च के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों के साथ आरपीएफ के जवानों की झड़क हो गई। हालात काबू करने के लिए कई लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। इस बीच कई इलाकों में इंटरनेट पर भी असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि राजीव चौक, जंतर मंतर, नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर, पटेल चौक, मंडी हॉउस जैसे इलाकों में पांच से अधिक किलोमीटर के आसपास के रेडियस में और संसद के आसपास के क्षेत्र में इंटरनेट पूरी तरह से प्रभावित है। इस संबंध में कई यात्रियों ने शिकायत की किसी को कुछ भी शेयर करने में ऑनलाइन दिक्कत हो रही है। कई वामपंथी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंटरनेट सेवा प्रभावित होने को लेकर सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए।

राजीव चौक, जंतर मंतर के आसपास जाते ही लोगों के फोन में मैसेज जा रहा है कि सरकार के आदेश के मुताबिक इस इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। उधर जैसे-जैसे सीजेपी का विरोध मार्च बड़ा होता जा रहा है, हज़ारों प्रदर्शनकारियों को उस इलाके में घुसने से रोकने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था और लॉकडाउन लागू किया गया है।सुरक्षाकर्मियों ने संसद परिसर के विशाल लोहे के गेट को मजबूती से बंद कर दिया है। लाल रंग की दमकल गाड़ियां और आपातकालीन स्थिति में पानी की सप्लाई करने वाली गाड़ियां रणनीतिक रूप से गेट के ठीक अंदर तैनात किए गए हैं।

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सोनम वांगचुक ने मांगी मार्च में शामिल होने की इजाजत

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ समय के लिए ही सही अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वह कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संसद मार्च में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी मानक सामान्य हैं।

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अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र में वांगचुक ने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और मेरे स्वास्थ्य संबंधी सभी मानक भी सामान्य हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति दें, भले ही कुछ समय के लिए ही, ताकि मैं आज संसद मार्च 'संसद चलो' में शामिल हो सकूं। उन्होंने 20 जुलाई को लिखे पत्र में कहा, ''इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। वांगचुक की टीम ने उनके 'एक्स' खाते पर यह पत्र साझा करते हुए कहा कि वह संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होने के लिए ''पूरा प्रयास'' कर रहे हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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