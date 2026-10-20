सौरभ दास और आशुतोष के लिए रात में खोलिए अदालत का दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट दौड़ी CJP
जंतर-मंतर पर अवैध तारीके से दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किए गए सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की जमानत के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल से निकालने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मंगलवार रात ही सुनवाई की मांग की है। सीजेपी के दोनों बड़े नेता 13 अक्टूबर से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सीजेपी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे समय पर तुरंत सुनवाई की मांग की है, जब दशहरे की वजह से अदालतें बंद हैं। रात में ही हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग की गई है। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘हम दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और रात में ही त्वरित सुनवाई की मांग की है। सौरभ और आशुतोष को एक मिनट भी सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक खेलों की वजह से उनकी आजादी सीमित नहीं करनी चाहिए। न्याय को इंतजार नहीं करना चाहिए।'
अदालत में बुधवार को है पेशी
इससे पहले सोमवार को स्पेशल एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। इससे पहले 13 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को पांच दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए तथ्यों को मजबूत मानते हुए कहा कि इस बात का भरोसा नहीं कि यदि उन्हें छोड़ दिया गया तो वे फिर कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके अलावा जमानतदारों के कागजातों और उनके बयानों में कमी की वजह से भी अदालत ने राहत नहीं दी।
जंतर-मंतर पर प्रवेश के बाद हुई थी गिरफ्तारी
सौरभ दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक निजी परिसर के बंद रास्ते के जरिए अवैध तरीके से जंतर-मंतर पर दाखिल हो गए और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जंतर-मंतर को दो दिन पहले ही आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया गया था। इसकी सूचना आने के एक दिन बाद ही सीजेपी नेताओं ने अपने कुछ सदस्यों के साथ वहां जाकर नारेबाजी की। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया। सीजेपी के संगठन प्रभारी आजिंक्य शिंदे को एक बेल बॉन्ड साइन करने के बाद अगले दिन जमानत दे दी गई थी और रांका और दास को जेल भेज दिया था।
अभिजीत दीपके ने आंदोलन पर लगाया ब्रेक
सौरभ दास और आशुतोष रांका को सीजेपी का असली नेतृत्वकर्ता बताते हुए इसके राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने फिलहाल आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दीपके ने मंगलवार को कॉकरोचों से अपील करते हुए कहा कि वे फिलहाल अपने परिवारों के साथ समय बिताएं और त्योहार मनाएं। उन्होंने सीजेपी के साथ किए संघर्ष के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और सलाम किया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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