NEET आत्महत्या मुआवजा नीति पर कॉकरोच जनता पार्टी का केंद्र को लेटर, दी वॉर्निंग
सीजेपी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने की मांग की है जिसमें NEET-UG 2026 मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुआवजा नीति बनाने को गया गया था।
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नीट-यूजी 2026 से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 90 दिनों में मुआवजा नीति बनाने को कहा था। इसकी समय-सीमा 30 नवंबर को खत्म हो रही है। सीजेपी ने पात्रता, राशि और समय-सीमा तय करने की मांग करते हुए आदेश नहीं मानने पर अवमानना की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने की मांग
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल सेल की ओर से शनिवार को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और शिक्षा मंत्री को लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का तुरंत पालन करने की मांग की है, जिसमें नीट-यूजी 2026 को लेकर सुसाइड करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया गया था।
30 नवंबर को खत्म हो रही डेड लाइन
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से लिखे लेटर में कहा कि गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सितंबर को तय की गई 90 दिन की समयसीमा 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक मुआवजा नीति को सार्वजनिक नहीं किया है।
मुआवजा नीति जारी करे सरकार
सीजेपी का कहना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर भरोसा करते हुए अपना 5 सितंबर का विरोध मार्च वापस ले लिया था। ऐसे में केंद्र सरकार अब इस नीति को जारी करे, पात्रता मानदंड और मुआवजे की राशि स्पष्ट करे। साथ ही आर्थिक मदद बांटने के लिए एक व्यवस्था बनाए।
चेतावनी दी
सीजेपी ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है। उसने कहा है कि यदि केंद्र सरकार 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहती है तो वह सर्वोच्च अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू करने समेत संवैधानिक और वैधानिक उपायों पर विचार करेगी।
पीड़ित परिवारों को नहीं मिली मदद
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित नीट-यूजी 2026 को लेकर आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों के लिए 90 दिन के भीतर मुआवजा नीति बनाए और उसे जारी करे। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा पेपरी लीक के कारण 12 मई को रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा ली गई थी। सीजेपी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सामने सरकार के भरोसों के बावजूद पीड़ित परिवारों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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