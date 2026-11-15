सामने गिरफ्तार, पीछे कहेंगे काम तो बढ़िया कर रहे; कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने कसा तंज
कॉकरोच जनता पार्टी नेता आशुतोष रांका ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा लहराने को लेकर बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी और फिर जेल पर जमकर निशाना साधा है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने रविवार को हरियाणा के मेवात में एक जनसभा को संबोधित किया। रांका ने इस दौरान जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने पर बीते दिनों हुई उनकी और सह-सयोजक सौरव दास की गिरफ्तारी और जेल जाने का जिक्र किया। उन्होंने इसकी तुलना अंग्रेजों के शासनकाल से की।
रांका ने साथ ही यह भी कहा कि उन्हें सामने से तो गिरफ्तार किया जाता है लेकिन पीछे कहा जाता है कि आप काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए रांका ने कहा ‘सामने तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और पीछे जाकर बोलेंगे कि भैया काम तो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं आठ दिन तिहाड़ रहकर आया। जीवन में कभी जेल नहीं देखा। कोर्ट नहीं देखा सीधे तिहाड़ पहुंचा दिया। क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी सौरव की? हमने तिरंगा फहरा दिया।’
और क्या-क्या बोले सीजेपी सह-संयोजक
आशुतोष रांका ने आगे कहा ‘आखिरी बार इस देश में तिरंगा फैराने पर कब लोगों को सजा हुई थी आप बताइए। आजादी के आंदोलन में हमारी ये लड़ाई चलती थी। अंग्रेजों के जमाने में हमने सुना था कि तिरंगा फहराओगे तो जेल हो जाएगी। सरकार से सवाल पूछोगे तो जेल हो जाएगी। 80 साल हो गए आजादी मिली नहीं है। पहले गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे अब काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं लेकिन लड़ाई बरकरार है।’
13 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे
आपको बता दें कि रांका और दास को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में अनधिकृत घुसकर तिरंगा लहराने के वजह से हिरासत में लिया गया था। दोनों नेताओं ने वहां के बंद दरवाजों को फांदकर प्रवेश किया था। जिसका वीडियो भी सामने आया था और इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए नजर आए थे। अगले दिन 14 अक्टूबर को दोनों नेताओं को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दरअसल दोनों नेताओं के जंतर-मंतर पर प्रवेश को अनधिकृत इसलिए माना गया था क्योंकि इससे पहले गृह मंत्रालय ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से डिनोटिफाई कर दिया था।
दीपके ने भी हाल में एक जनसभा में इसी मुद्दे को उठाया था
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके हाल में केरल के कोच्चि में तिरंगा फहराने को लेकर पार्टी नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 'इस तिरंगे को फहराने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दो भाइयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों का शासन था।'
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