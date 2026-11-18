1 लाख की फोर्स को मेरा पता ढूंढने में एक महीना से ज्यादा लगा; सौरभ दास का दिल्ली पुलिस पर तंज
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने उनके दिल्ली के पते का सत्यापन पूरा कर लिया है। हालांकि उन्होंने एक महीने की देरी होने पर दिल्ली पुलिस पर निशाना भी साधा।
कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेता सौरभ दास ने बताया है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने दिल्ली में उनके पते का सत्यापन पूरा कर लिया है। उन्होंने इस काम में एक महीने की देरी करने को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा। सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि लगभग 1 लाख की संख्या वाली फोर्स को मेरा पता ढूंढने में एक महीने से ज्यादा का समय लग गया। सौरभ दास ने आरोप लगाया कि गोपनीयता का भरोसा दिए जाने के बावजूद अदालत में जमा किए गए उनके निजी दस्तावेज लीक हो गए।
दस्तावेजों की गोपनीयता भंग पर कसा तंज
सौरभ दास ने बताया कि आखिरकार स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से उनके दिल्ली के आवासीय पते का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर दिया गया है। सौरभ दास ने दस्तावेजों की गोपनीयता भंग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान उन्होंने जो दस्तावेज जमा किए थे उन्हें गोपनीय रखने का भरोसा दिया गया था लेकिन इसके बावजूद वे लीक हो सकते हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर ट्रोलबाजों के बीच फैल भी सकते हैं।
गोपनीयता भंग, ट्रोलर्स तक पहुंचे दस्तावेज
सौरभ दास ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मैंने अपने आवासीय पते के सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेज जमा किए थे। मैंने स्पष्ट शर्त रखी थी कि दिल्ली पुलिस इन्हें लीक नहीं करेगी लेकिन अंत में उक्त दस्तावेज उन 'सस्ते' (2 रुपये वाले) ट्रोलर्स के हाथों में पहुंच गए जो इनका इस्तेमाल दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने और बेतुकी बातें करने के लिए कर रहे हैं। सौरभ दास ने बताया कि इससे पहले भी उनका पता लीक हो चुका है, उनके घर पर यूट्यूबर्स आ चुके हैं। सौरभ ने कहा कि उनके घर पर हुई दिवाली पार्टी की तस्वीरें तक वायरल हो चुकी हैं।
1 लाख की फोर्स को पता ढूंढने में एक महीना से ज्यादा लगा
सौरभ दास ने अपने पते के सत्यापन में हुई देरी पर भी सवाल उठाए और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पिछले एक महीने से 1 लाख से अधिक कर्मियों वाली दिल्ली पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि मैं दिल्ली में कहां रहता हूं? सच्चाई यह है कि दिल्ली पुलिस को पता है कि मैं कहां रहता हूं लेकिन वे आधिकारिक तौर पर मेरे पते का सत्यापन नहीं कर पा रहे थे। हम इसी सत्यापन के लिए यहां पहुंचे। अब मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सत्यापन हो गया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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