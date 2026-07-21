यह तो खिलाफ है... संसद मार्च छोड़ ‘बर्गर खाने निकले’ विजेता दहिया को CJP ने हटाया
बर्गर विवाद में विजेता दहिया पर ऐक्शन हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। पार्टी ने कहा कि वह विजेता दहिया के ‘बेहद असंवेदनशील व्यवहार’ की कड़ी निंदा करती है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। CJP ने उनके व्यवहार को बेहद असंवेदनशील बताया है। उन पर आरोप था कि दिल्ली में संसद कूच के दौरान जब सीजेपी कार्यकर्ता कथित पुलिस बर्बरता का सामना कर रहे थे तब विजेता दहिया के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। इनमें वह बर्गर खाते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने उनके इस आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है।
यह आचरण आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि बर्गर विवार के वीडियो ऐसे समय में सामने आए जब प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बरता का सामना कर रहे थे। पार्टी ने दहिया के व्यवहार को आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ करार दिया।
ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं
CJP ने कहा- हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है, यह सही-गलत के बीच की नासमझी को दिखाता है। ऐसा तो हमारे आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है।
सभी जिम्मेदारियों से हटाया
सीजेपी ने कहा कि वह विजेता दहिया को अपने प्रवक्ता पद से हटा रही है। वह विजेता दहिया को सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर रही है। कथित बर्गर विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर विजेता दहिया को दिल्ली के एक लोकप्रिय फास्ट-फूड आउटलेट पर देखा गया। यह वीडियो सोमवार को आयोजित संसद मार्च के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है।
गैरमौजूदगी पर उठाए जाने लगे थे सवाल
बताया जाता है कि यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से प्रोटेस्ट से विजेता दहिया की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए जाने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल करने लगे कि एक ओर प्रदर्शनकारी लाठियां खा रहे हैं, दूसरी ओर सीजेपी के विजेता दहिया बर्गर खा रहे हैं। इन आलोचना का जवाब देते हुए विजेता दहिया ने एक वीडियो जारी किया था।
क्या दी थी सफाई
इसमें उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने मार्च में भाग लिया था लेकिन मार्च खत्म होने का एहसास होने के बाद वह वहां से चले गए थे। दहिया ने कहा- मैंने बर्गर क्यों खाया? आज यह एक बड़ा मुद्दा है। कोई बर्गर क्यों खाता है? जब किसी को भूख लगी होती है तो वह बर्गर खाना चाहता है। बस यही बात है। मुझे भी बहुत भूख लगी थी।
मैं दो रातों से सोया नहीं
विजेता दहिया ने यह भी कहा था कि ट्रोल करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के त्याग की अनदेखी कर रहे हैं। ये लोग यह नहीं देख रहे हैं कि मैं दो रातों से सोया नहीं हूं। वे यह भी नहीं देख रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने वालेंटियर भी नहीं सो पाए हैं। उनका कहना था कि संसद मार्च से निकलने के बाद वह नहाने के लिए घर गए थे। फिर वह खाने गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।