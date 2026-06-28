सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल; CJP का दावा- दिल्ली पुलिस ने काटी पानी और सफाई की सुविधा
सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस पर पानी की सुविधा काट देने का आरोप लगाया है।
सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर पानी और साफ-सफाई की सुविधाएं बंद कर दी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया कि अधिकारियों से बार-बार गुजारिश करने के बावजूद जंतर-मंतर पर बुनियादी सुविधाएं काट दी गईं।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर साफ-सफाई की सुविधा बंद कर दी है। प्रदर्शन स्थल पर पानी का कनेक्शन और साफ-सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। वांगचुक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं का हवाला देकर बार-बार गुजारिश करने के बावजूद दिल्ली पुलिस सहयोग नहीं कर रही है।
अभिजीत दिपके आगे कहा कि पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है? हमें शक है कि आगे ऐसी दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। बता दें कि सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर-मंतर पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) 20 जून से विरोध प्रदर्शन कर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है।
भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक के अनशन पर जंतर-मंतर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए। प्रदर्शन स्थल पर कई किसान नेता भी मौजूद रहे। अभिजीत दिपके ने अपने संबोधन में कहा कि यह मामला महज एक परीक्षा तक सीमित नहीं है वरन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे को लेकर चिंता को दिखाता है।
किसान नेताओं को नजरबंद करने का आरोप
अभिजीत दिपके ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन का मकसद देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे को लेकर गहरी चिंता जताना था। हाल ही में महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में पेपर लीक का हवाला देते हुए दिपके ने कहा कि घटनाएं दिखाती हैं कि परीक्षाएं आयोजित करने में ही खामियां हैं।
सरकार को दी थी चेतावनी
उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक ने पूर्व में चेतावनी दी थी कि यदि सरकार नीट पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी मांगों पर कोई जवाब नहीं देती तो वह 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। सोनम ने कहा था कि वह 27 जून तक सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। यदि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के उठाए मुद्दे पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करती तो वह भूख हड़ताल शुरू कर देंगे।
(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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