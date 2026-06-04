'कॉकरोच जनता पार्टी' ने बताया 6 जून के विरोध-प्रदर्शन का मकसद, हिंसा होने की आशंका का भी दिया जवाब
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं ने सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहेगा।
देश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आगामी 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। इसे लेकर पार्टी के प्रवक्ता आशुतोश रांका का कहना है कि यह विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, और इस बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है और प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़ी जो भी बातें कही जा रही हैं, वो सब हमारे खिलाफ साजिश है।
CJP प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनके विरोध-प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा की गई एक टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में बनाया गया एक हैंडल है, जिसे युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है। इस पेज को अमेरिका में रह रहे एक भारतीय युवक अभिजीत दीपके ने बनाया था और अब वह 6 जून को इसी के बैनर तले दिल्ली में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं।
'हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते'
इस बारे में गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, 'हमने और अभिजीत दीपके ने शुरुआत से पहले दिन से ये बात बोली है कि हम खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी और हमारा ये पूरा आंदोलन किसी भी प्रकार की हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी।'
पुलिस से मांगा सहयोग, कहा- भड़काऊ वीडियो का संज्ञान लें
आशुतोष ने आगे कहा, ‘हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोज वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते हुए देखें, तो तुरंत उनका संज्ञान ले। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस देश की कानून-व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम सभी आपको 6 जून को जंतर-मंतर पर एक शांतिपूर्ण-लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन के लिए देखना चाहते हैं।’
‘अभिजीत दीपके आकर लेंगे पुलिस से अनुमति’
पीसी के दौरान जब आशुतोष से इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि '6 जून को भारत आने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके (पार्टी के संस्थापक) पुलिस थाने जाकर सबसे पहले इस विरोध-प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति हमें जरूर देगी। क्योंकि ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि ये लड़ाई हम पुलिसवालों के लिए भी लड़ रहे हैं।'
'हम स्टूडेंट्स के साथ पुलिसवालों के लिए भी लड़ रहे'
आशुतोष रांका ने आगे कहा, 'इस देश में SI भर्ती में कितने पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान का SI पेपर भर्ती का मुद्दा आपने सुना होगा। यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर साल 2024 में लीक हुआ था। तो ये लड़ाई हम पुलिसवालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति हमें जरूर देगी।'
बताया अपने विरोध-प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य
CJP प्रवक्ता ने एकबार फिर अपने प्रदर्शन को लेकर देशवासियों को आश्वास्त करते हुए कहा कि 'जो कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी करेगी वह इस देश की कानून-व्यवस्था के अनुरूप होगा। हमने जंतर-मंतर पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हमारे बारे में उड़ाई जा रही हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हमें पता है कि इसके पीछे पूरा IT सेल लगा हुआ है, जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान ना दें। कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि 6 जून को जंतर-मंतर पर हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इसका मात्र एक उद्देश्य है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दें।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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