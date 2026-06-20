‘जेल भरो आंदोलन शुरू कर दो’; अभिजीत दीपके का प्रदर्शन खत्म करने से इनकार, पुलिस फोर्स ने घेरा
अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया है। इस बीच पुलिस ने जगह-जगह पोस्टर लगा दिए हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर धरना स्थल को खाली नहीं किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर अपने प्रदर्शन को खत्म करने से इनकार करते हुए सभी राज्यों के युवाओं से जेल भरो आंदोलन शुरू करने के लिए कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग पर पड़े अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, वह जंतर-मंतर से नहीं जाएंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की समयसीमा बढ़ाने की भी अपील की थी। हालांकि पुलिस ने समय बढ़ाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए कहा। पुलिस के कहने के बावजूद प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं।
इधर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में मेरे सभी राज्यों के युवाओं से अपील है कि वह अब इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं और जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें। इधर दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल ने प्रदर्शन स्थल पर लगे मंच को घेर लिया है और धरना स्थल खाली करने के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर में चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको प्रदर्शन के लिए दिया गा समय खत्म होता है। आप सभी नम्न निवेदन है कि आप अपने प्रदर्शन को समाप्त करें। अन्यथा आपके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रदर्शन के लिए दूसरी जगह देने की मांग
इस बीच अभिजीत ने पुलिस से कहा है कि उन्हें कोई दूसरा प्रोटेस्ट पॉइंट दे दिया जाए। उन्होंने कहा, हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर कोई हमारे नियमों को तोड़ता है तो मैं उन्हें खुद निकाल दूंगा। उन्होंने आगे कहा, मंत्री उन छात्रों के घर जाए और माफी मांगे और उनके परिवार को सुने जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है।
इससे पहले अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन खत्म करने से इनकार करते हुए कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस की लाठी खानी पड़ी को लाठी खाने वाले वो पहले शख्स होंगे। और अगर गिरफ्तार होना पड़ा तो सबसे पहले वह ही गिरफ्तार होंगे।
थाली चम्मच लाने की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर-मंतर पर ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। इस दौरान अभिजीत दीपके ने युवाओं से अपील की थी कि वह थाली और चम्मच के साथ प्रदर्शन में शामिल हों। इधर भारी संख्या में थाली चम्मत लेकर जंतर-मंतर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पहला प्रदर्शन दिल्ली में करने के बाद अभिजीत दीपके ने जयपुर और नागपुर में भी शांतिपूर्ण विरोध किया था। हालांकि जयपुर में विरोध प्रदशन के दौरान उनसे हाथापाई हुई थी। भीड़ के बीच आरोपी ने उन्हें 3-4 थप्पड़ मारे थे और उनका स्कार्फ खींचने की कोशिश की थी। ये घटना तब हुई जब समर्थकों के कंधे पर बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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