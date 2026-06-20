यहीं रुकेंगे, यहीं सोएंगे; जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, एक करोड़ रुपए वाली मांग भी
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, वह जंतर-मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोट जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आसपास के राज्यों के छात्र भी इस प्रदर्शन में पहुंचे और थाली और चम्मच बजाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, वह यहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, लड़ाई अभी शुरू हुई है। यहीं रुकेंगे यहीं सोयेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।
अभिजीत ने न्याय न मिलने तक यहीं बैठने के लिए कहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया है कि उनकी प्रोटेस्ट की रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने लाउड स्पीकर लगाकर ऐलान किया है कि शाम 5 बजे कर धरना स्थल खाली कर दिया जाए। इसके बावजूद अभिजीत दीपके धरना जारी रखने की बात कह रहे हैं।
एक करोड़ रुपए के आर्थिक मदद की मांग
उन्होंने कहा, यह प्रदर्शन कल तक जारी रहेगा। अगर लाठी खानी पड़ी तो सबसे पहले मैं खाऊंगा। अगर हिरासत में लिया गया तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक के चलते जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि उन परिवारों को एक करोड़ रुपए दिए जाएं जिनके बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसके लिए उन्होंने शाम 6 बजे तक सभी छात्रों और परिजनों को प्रदर्शन स्थल पर आने के लिए कहा है।
भारी पुलिस बल तैनात
प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और पारदर्शी परीक्षाएं सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने में सरकार के कथित तौर पर विफल रहने को लेकर पोस्टर लहराए। अभिजीत दीपके के आह्वान पर समर्थक थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी थाली और चम्मच बजाते रहे।
प्रदर्शनकारियों ने ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो’ के नारे भी लगाए और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही की अपनी मांग दोहराई। दीपके के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने पर भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'हम यहां छात्रों की समस्याओं का समाधान करने आए हैं।'
पीएम मोदी को लिखा था खुला पत्र
प्रदर्शन से पहले दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की थी। हालांकि पत्र में जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई थी, लेकिन कॉजपा परीक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के तरीके को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करती रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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