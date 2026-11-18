कॉकरोच जनता पार्टी ने पीछे खींच लिए कदम! ज्ञानेश कुमार को छोड़ पुराने अभियान में ही जुट गए
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत कर दी है। सीजेपी ने इसे रोककर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस पर पिछले दिनों ब्रेक लगा दिया गया था।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने जिस आक्रामक मुहिम की शुरुआत की थी वह अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दिवाली तक आंदोलन से लिया गया ब्रेक जहां छठ के बाद तक जारी है तो इस कदम वापस खींचते हुए सीजेपी नेता उस पुरानी मुहिम में जुट गए हैं, जिसे बीच में यह कहते हुए छोड़ दिया गया था कि निष्पक्ष चुनाव के बिना इसका फायदा नहीं है। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास एक बार फिर 'स्कूल ठीक करो' अभियान में जुट गए हैं। बुधवार को उन्होंने रत्ना सिंह और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में स्कूलों का हाल देखने निकले।
सौरभ दास ने एक्स पर दिल्ली के एक स्कूल के बच्चों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'आज की खबर: दिल्ली में 'स्कूल ठीक करो'। सीजेपी दिल्ली टीम के सदस्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में सरकारी और एमसीडी स्कूलों का सोशल ऑडिट कर रहे हैं।' तस्वीर में सौरभ दास के साथ सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह भी दिख रही हैं।
'स्कूल ठीक करो' मुहिम रोक शुरू किया था ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन
नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर आंदोलन चलाकर सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद से खुद को प्रेशर ग्रुप बताने वाले इस समूह ने 'स्कूल ठीक करो अभियान' की शुरुआत की थी। राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के जर्जर स्कूलों को दिखाकर सरकारों पर इन्हें ठीक करे का दबाव बनाया जा रहा था। बाद में सीजेपी के नेताओं ने पंजाब, झारखंड और कर्नाटक के कुछ स्कूल भी दिखाए लेकिन पंजाब सरकार के एक नए स्कूल को दिखाकर जिस तरह इसकी तारीफ की गई, उससे आलोचना का शिकार भी हुए।
इस बीच जब एक अंग्रेजी अखबार में एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर एक खबर छपी तो सीजेपी ने इसे लपकते हुए 'स्कूल ठीक करो' अभियान बीच में ही रोक दिया। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके, सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता है वे चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही किसी दूसरे मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए अपने सभी दूसरे अभियानों को रोक दिया था।
अब ज्ञानेश कुमार का मुद्दा भी छोड़ा?
जंतर-मंतर पर अवैध तरीके से प्रवेश के बाद गिरफ्तार किए गए सौरभ दास और आशुतोष रांका को करीब एक सप्ताह का वक्त तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा तो उनके बाहर आने से पहले पहले ही अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन पर दिवाली तक ब्रेक की घोषणा कर दी थी। दिल्ली पुलिस के पीस बॉन्ड को साइन कर चुके सीजेपी के सभी बड़े नेताओं के लिए अब सड़क पर उतकर विरोध प्रदर्शन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन के दूसरे हिस्से की घोषणा अब तक नहीं की गई है। सीजेपी नेता संकेत दे चुके हैं कि वे इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा। इस बीच स्कूल ठीक करो अभियान को दोबारा शुरू करने से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सीजेपी ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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