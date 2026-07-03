आप लोग यहां ठूंस-ठूंसकर खा रहे; CJP के मंच पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक हो गए दुखी
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस बात को लेकर दुख जाहिर किया कि प्रदर्शन में पहुंच रहे 'लोग ठूंस-ठूंसकर खा रहे हैं।'
क्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में आंदोलनकारियों से ज्यादा 'पिकनिक' मनाने वाले पहुंच रहे हैं? पिछले छह दिनों से जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक वहां लोगों को खाते-पीते देखकर दुखी हो गए हैं। नौबत यहां तक आ गई कि सोनम वांगचुक को मंच से कहना पड़ा कि लोगों को 'ठूंस-ठूंसकर' खाते देखकर वह दुखी हैं। वांगचुक ने कम से कम एक दिन अनशन रखने की अपील की। सोनम ने यह भी कहा कि 'ज्यादा खाने वाले लोग मोटे होकर जल्दी मरेंगे।'
नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ सोनम वांगचुक और अन्य कई छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। जंतर-मंतर पर कोई खास भीड़ तो नहीं दिखती पर कई तरह के वीडियो और रील जरूर वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शन में पहुंचने वाले युवाओं के लिए कुछ लोग खाने-पीने का भी इंतजाम कर रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक ने मंच से इसको लेकर नाराजगी जाहिर की और समर्थन में कम से कम एक दिन अनशन रखने की मांग की। उनका यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
लोगों को खाते देख सोनम दुखी
सोनम वांगचुक ने कहा, 'बात यह है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहां ठूंस-ठूंसकर खाना खाते हैं। वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहां जब आते हैं तो हमारे समर्थन में दिन का कम से कम अनशन करें। जो यहां उदारता से खाना देते हैं उन्हें दिन का खाना तो ना देना पड़े। शाम का आप खाएं। मगर आप खाना चाहें तो जरूर खाएं। आपके पास विकल्प होना चाहिए कि एक दिन समर्थन में अनशन करें या ना करें।'
वांगचुक ने कहा- खाकर मोटे होंगे, जल्दी मरेंगे
सोनम वांगचुक ने अनशन करने के फायदे गिनाते हुए यह भी कहा कि अनशन ना करने वाले लोग अनशन करने वालों के मुकाबले जल्दी मरेंगे। उन्होंने कहा, ' (अनशन) करें तो आपको बहुत फायदे होंगे। ना करें, आप ऐसे ही मोटे होते रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हम से, जो अनशन पर बैठे हैं। एक दिन का कम से कम अनशन कीजिए। दिन का अनशन रकिए। आपके लिए फायदा होगा। ऐसी ही मैं सबसे कहता हूं कि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर, गांव घर में अनशन करिए और उसका वीडियो शेयर करिए कि मैं सीजेपी के समर्थन में अनशन कर रही हूं/कर रहा हूं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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