ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग छोड़ दी? कॉकरोच जनता पार्टी ने आखिरी चुप्पी तोड़ी
क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्यों सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है? सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने दिए इन सवालों के जवाब।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक चैन से नहीं बैठने का ऐलान करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर खामोश है। दिवाली तक लिए गए ब्रेक को अभी तक खत्म नहीं किया गया है। यहां तक कि सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका सोशल मीडिया पर भी ज्ञानेश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं और एक बार फिर स्कूल ठीक करो अभियान में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन खत्म कर दिया है और क्या अब वे सीईसी का इस्तीफा नहीं चाहते हैं? सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने चुप्पी तोड़ते हुए इन सवालों को शांत करने की कोशिश की है। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि अगली बार कब उनका संगठन पहले की तरह जमीन पर उतरेगा।
सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि क्यों उनके संगठन ने आंदोलन से ब्रेक लिया और अभी वे लोग क्या करने में जुटे हुए हैं। रांका ने कहा, 'ठंड जरूर आ गई है देश में, लेकिन हम लोग ठंडे नहीं पड़े हैं। कल परसो मैं हरियाणा के दौरे पर था, सौरभ दिल्ली के दौरे पर था, कल उसने यूपी के स्कूल का दौरा किया है। दीपके कोच्चि के दौरे से आया है। हम लगातार जमीन पर हैं। अभी हमारा फोकस एक साथ 2-3 चीजों पर है। एक तो जो हमारा एसआईआर का मुद्दा है, उस पर हम लोगों का फोकस है, हम जहां भी जा रहे हैं लोगों से समझ रहे हैं कि कैसे उनका वोटिंग का अधिकार छीना गया। हम लोगों ने स्कूल ठीक करो अभियान दोबारा शुरू किया है। हम लोग सगंठन बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जीवनभर आप आंदोलन मोड में नहीं रह सकते हैं, आपको इसको जारी रखना है तो संगठन की आवश्यकता होगी। इस पर काफी फोकस है। पूरी तरह जमीन पर हैं। कुछ दिन दिवाली मना रहे थे, बड़े समय बाद परिवार के साथ समय बिताया और फिर से जमीन पर उतर चुके हैं।'
सोशल मीडिया पर भी क्यों नहीं ले रहे ज्ञानेश कुमार का नाम?
सोशल मीडिया पर भी ज्ञानेश कुमार पर चुप्पी साधने की वजह क्या है? इसके जवाब में सीजेपी के सह संयोजक रांका ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि 2 अक्टूबर के बाद से जब से हम लोग एसआईआर के मुद्दे पर उतरे उसके बाद से चुनाव आयोग ने क्या-क्या किया। सबसे पहले चुनाव आयोग ने दोबारा पंजीकरण का काम शुरू किया, उनके लिए जिनका नाम गलत तरीके से हटाया गया था। दूसरा जेन जी वोटर्स को जो पंजीकृत नहीं कर रहे थे, वह दोबारा शुरू किया है। फॉर्म-6 के संशोधन जो गलत तरीके से किए थे उन्हें भी वापस ले लिया है। एक महीने में पहले ही ऐसे कई बदलाव चुनाव आयोग के कामकाज में आ चुका है, वह इसलिए हुआ है कि सीजेपी जमीन पर उतरी और देशभर के लोग उतरे।' टोके जाने पर कि कई संगठनों ने आंदोलन किया था रांका ने अपनी बात में बदलाव किया और माना कि इसमें राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी योगदान है।
हम लोग ऐक्टिव हैं, जमीन पर उतर रहे: रांका
सीजेपी नेता ने ब्रेक की आवश्यकता बताते हुए यह मानने से इनकार किया कि उनका संगठन ठंडा पड़ गया है। उन्होंने कहा, 'जब से आंदोलन शुरू हुआ है बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है। यह बहुत स्वभाविक ब्रेक था। क्योंकि दिवाली का समय था। दीपके भी दो साल बाद घर आया है। हम भी 5-6 महीने से लगातार यात्रा कर रहे थे। बहुत नैचुरल सी बात थी कि दिवाली के समय हम कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहते थे। उस ब्रेक को यदि आप इस तरह दिखाएं कि सीजेपी का आंदोलन ठंडा पड़ गया है, सन्नाटे में है तो वह कहीं से जायज नहीं है। हम लोग ऐक्टिव हैं और जमीन पर उतर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग पुणे जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। दिवाली से पहले कोच्चि गए थे। चीजें हो रही हैं और होंगी।'
क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं?
क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की अब जरूरत नहीं है, सबकुछ चंगा चल रहा है? रांका ने कहा- उस लॉजिक से तो पूरा देश ही ठंडा पड़ गया अभी। फिर ठंडा पड़ जाने का सवाल सिर्फ सीजेपी से क्यों पूछा जा रहा है। सीजेपी अगर सड़क पर आंदोलन कर रही है, सीजेपी लगातार उतरी, हम लोग डिटेन हुए, अरेस्ट हुए, कोच्चि की सभा दिवाली से एक दिन पहले हुई थी, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पटना हम लोग बहुत जगह जाने वाले हैं। हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। बीच में 15 दिन का ब्रेक हुआ उस पर पूछा जा रहा है कि सीजेपी सन्नाटे में क्यों है तो 15 दिन से बाकी सब भी सन्नाटे में हैं। हम किसी से तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 15 दिनों का जो ब्रेक था वह सभी दल और संगठन ले रहे हैं। सवाल सिर्फ सीजेपी पर क्यों है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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