दिल्ली में हिंसक हुए कॉकरोच, कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर पथराव-तोड़फोड़
कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं, फिरोज शाह रोड पर भी पुलिस पर पथराव किया गया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अपील पर सोमवार को दिल्ली में आयोजित ‘संसद मार्च’ के दौरान जमकर बवाल हुआ। सुबह जहां प्रदर्शनकारी हंगामा करते हुए संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गए तो शाम होते-होते कई जगहों से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आईं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भीड़ हिंसक हो गई और जमकर तोड़फोड़ करती नजर आई। वहीं, फिरोज शाह रोड पर भी पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की।
नीट पेपर लीक की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही सीजेपी 20 जून से ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया था। भीड़ की कमी से जूझ रहे आंदोलन में शनिवार से तब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई जब सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया और सीजेपी के फाउंडर दीपके भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोमवार को संसद मार्च के दौरान इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस के इंतजाम नाकाफी साबित हुए।
सुबह से ही बवाल, संसद के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी
अभिजीत दीपके समेत सीजेपी के अधिकतर नेता जहां जंतर-मंतर पर ही मौजूद रहे तो उनके समर्थक संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद नजदीक तक पहुंच गए। रेल भवन के पास बवाल होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को खदेड़ा।
कनॉट प्लेस पर जुटे प्रदर्शनकारी, तोड़फोड़ भी की
संसद मार्ग, कर्तव्य पथ समेत संवेदनशील इलाकों से खदेड़े गए प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के पास जाकर एकत्रित हो गए। पालिका बाजार, रीगल सिनेमा, सेंट्रल पार्क जैसे इलाकों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे। यहां से पुलिस लगातार उन्हें हटाने का प्रयास करती रही। इस बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की।
फिरोज शाह रोड पर पथराव, टकराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक फिरोज शाह रोड पर भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव किया। हालांकि, पुलिस ने जल्द ही भीड़ को नियंत्रित कर लिया। यहां भी पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जगह-जगह प्रदर्शनकारियों संग हुए टकराव में दिल्ली पुलिस के कई जवान जख्मी हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने की शांति की अपील
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एडिशनल सीपी राजीव रंजन ने कहा, 'दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें, किसी भी गैर-कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों के कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहों, गलत जानकारी या बिना पुष्टि वाली सामग्री पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के लिए केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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