कॉकरोचों जनता पार्टी से 50 करोड़ रुपये मुआवजा की मांग, HC ने क्या आदेश दिया?
दिल्ली हाईकोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों से लोगों को कथित परेशानी होने पर 50 करोड़ के अंतरिम मुआवजे की मांग की गई थी। अदालत हालांकि फौरी तौर पर सरार ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब CJP से अदालत में 50 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा मांगा जा रहा है। दरअसल, एक वकील ने अदालत में याचिका लगाते हुए तर्क दिया कि दिल्ली में हुए CJP के प्रदर्शन के दौरान लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यह रकम इसकी भरपाई के लिए मांगी गई है। इसी सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि शीर्ष अदालत में ऐसे ही मामले विचाराधीन हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा और जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि CJP और उसके सहयोगियों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए तय की गईं शर्तों का उल्लंघन किया। इन लोगों के कारण ट्रैफिक जाम हुआ। आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज बाधित हुए। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इससे व्यापारियों, यात्रियों, दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को परेशानी हुई।
याचिका में कहा गया कि पार्टी को परीक्षा पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने तय समय के बाद भी प्रदर्शन स्थल पर कब्जा बनाए रखा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर बाद में किए गए प्रदर्शनों से मध्य दिल्ली में रुकावट पैदा हुई।
प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए समिति की मांग
याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से CJP के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। इसके अलावा, पार्टी पर सामूहिक जुर्माना लगाने और प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने की मांग भी की गई थी। याचिका में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया था। यह समिति प्रभावित नागरिकों से मुआवजे के दावे आमंत्रित करे और नुकसान के आधार पर भुगतान की राशि तय करे।
इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि जब इसी तरह के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहले से विचाराधीन हैं, तो न्यायिक अनुशासन के तहत उसे ऐसी कार्यवाही से दूर रहना चाहिए, जिससे विरोधाभासी आदेश पारित होने की स्थिति पैदा हो। अदालत ने इसी आधार पर याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत जाने को कहा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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