सड़क के बाद अदालत में भी बैकफुट पर आ गए कॉकरोच, HC की फटकार के बाद CJP ने वापस ली याचिका
कॉकरोच नेता इन दिनों मुश्किलों में घिरे हैं। पहले अभिजीत दीपके ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोटेस्ट को फिलहाल स्थगित करने की बात कही। अब दिल्ली हाईकोर्ट में लगी फटकार और मिला सलाह के बाद CJP नेताओं ने याचिका को वापस लिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास इन दिनों मुश्किलों में हैं। आलम यह है कि सड़क से लेकर अदालत तक हर जगह CJP बैकफुट पर नजर आ रही है। ताजा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद याचिका वापस लेने से जुड़ा है। दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों नेता आशुतोष और सौरभ अपनी न्यायिक हिरासत से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे।
अदालत में बैकफुट पर आए कॉकरोच, याचिका वापस ली
लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने उनसे कुछ सवाल पूछे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर पहले तो अदालत ने उन्हें फटकार लगाई। फिर एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट की अदालत की कार्यवाही तक इंतजार करने की सलाह दी। अदालत में हुई सुनवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली। इस तरह कहा जा रहा है कि सड़क के बाद अदालत में भी कॉकरोच नेता बैकफुट पर आ गए हैं।
निचली अदालत की सुनवाई में शामिल होने की सलाह
दास व रांका ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के 19 अक्टूबर के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। इस पूरे मामले में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सीजेपी के सह-संयोजकों की तरफ से पेश वकील से कहा कि वे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष बुधवार को होने वाली सुनवाई का नतीजा देखें और यदि उनकी शिकायत बरकरार रहती है तो अपीलीय अदालत का रुख करें।
याचिका दायर करना उचित कानूनी उपाय नहीं
पीठ ने दास व रांका को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करना उचित कानूनी उपाय नहीं है। सीजेपी के नेताओं ने दशहरा की छुट्टियों के कारण बंद उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई की।
अदालत ने कॉकरोच नेताओं को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को पहले ही डीनोटिफाई किए जा चुके जंतर-मंतर पर जाने को लेकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि दोनों ने बेल बॉन्ड दिया था, इसके बावजूद वे वहां गए और बैरिकेड तोड़ने जैसी गतिविधियां हुईं। अदालत ने कहा कि जंतर-मंतर को डीनोटिफाई करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन संबंधित नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने आशंका जताई कि ऐसे कदमों से दूसरे लोग भी वहां पहुंचकर कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने विदेशों में हो रही हिंसा और आगजनी का भी जिक्र किया। उसने कहा कि ऐसे हालात में किसी भी अप्रत्याशित घटना की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दीपके ने फिलहाल आंदोलन पर लगाया ब्रेक
आपको बताते चलें कि दास व रांका को 13 अक्टूबर को उस समय हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने जंतर मंतर में घुसने के लिए कथित तौर पर बंद फाटक को फांदा था। दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सड़क पर बैकफुट आने से आशय यह है कि CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 20 अक्टूबर को जारी किए वीडियो संदेश में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने को कहा है। उन्होंने कहा, सभी कॉकरोच दशहरा और दिवाली पर अपने परिवार के साथ समय बिताएं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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