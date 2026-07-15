Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शर्म आनी चाहिए, 15 अगस्त को नौटंकी मत करना; भीड़ नहीं आई तो भड़की CJP

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जंतर-मंतर पर भीड़ नहीं जुटने से निराश कॉकरोच जनता पार्टी ने अब दिल्लीवालों के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रवक्ता विजेता दहिया ने कहा कि जो लोग 24 दिन में नहीं आए, उन्हें शर्म आनी चाहिए।

शर्म आनी चाहिए, 15 अगस्त को नौटंकी मत करना; भीड़ नहीं आई तो भड़की CJP

20 जून से ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भीड़ नहीं जुट पाने की वजह से निराश है। सोशल मीडिया पर चार दिन में ही भाजपा और कांग्रेस से अधिक फॉलोअर्स जुटाकर सीजेपी ने सनसनी मचा दी थी। फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली आने से पहले बताया था कि 11 लाख लोग उनकी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, लेकिन जंतर-मंतर पर चंद हजार भी नहीं पहुंच पाए हैं। आम लोगों का साथ नहीं मिलने की वजह से आहत सीजेपी के प्रवक्ता विजेता दहिया ने दिल्लीवालों के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो 15 अगस्त को आयोजित होने वाले देशभक्ति के कार्यक्रमों को नौटंकी करार दिया।

सीजेपी के प्रवक्ता विजेता दहिया ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदर्शन में बहुत से लोग दूसरे राज्यों से आए हैं, लेकिन जो दिल्लीवाले जंतर-मंतर नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। दहिया ने कहा, 'मैं बस यही कहूंगा कि जंतर-मंतर पर जो लोग आए हैं, उनमें कोई झारखंड से है, कोई बिहार से आया है, कोई असम है। जो यहीं दिल्ली में रहते हैं और एक बार भी अब तक नहीं आ पाए, 24 दिन में एक दिन भी नहीं आए हैं उन्हें मैं सीधे कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए।' दहिया ने आगे कहा, 'अगर आपको देश से मतलब ही नहीं है, अभी 15 अगस्त को वह सब नौटंकी मत करना। मैं नौटंकी ही कहूंगा। देश से असली प्यार तो यही है कि आप देश के मुद्दों के लिए, देश के लोगों के लिए आप खड़े हों और वह देश प्रेम आप में ना हो तो क्या फायदा।'

ये भी पढ़ें:सोनम वांगुचक मर गए तो...; अनशन खत्म कराने के लिए अदालत में दायर हुई याचिका

जनता का दिल क्यों नहीं पसीज रहा? दहिया

इस बीच विजेता दहिया का एक वीडियो मैसेज भी वायरल हो रहा है जिसमें वह और लोगों से जंतर-मंतर पर जुटने की अपील करते हुए लोगों से अनशन के अलावा दूसरे विकल्प सुझाने की बात कह रहे हैं। दहिया ने कहा कि सोनम वांगचुक से लगातार अशन खत्म करने की अपील की जा रही है, लेकिन वह सुनने और हार मानने को तैयार नहीं हैं। दहिया ने कहा, 'मैं लोगों से कहता हूं कि विकल्प सुझाइए कि लड़ाई को किस तरह हम जिंदा रख सकते हैं ताकि उन्हें भूख हड़ताल ना करनी पड़े। मैं चाहता हूं कि जनता, विपक्षी दल और सेलिब्रिटीज...सबसे सपोर्ट आए। सरकार का तो दिल पसीज नहीं रहा, लेकिन मैं पूछ रहा कि जनता का दिल क्यों नहीं पसीज रहा? जितने लोग हैं मैं उनसे भी खुश हूं और इन लोगों को सलाम करता हूं कि वो आए। लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछता हूं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं?'

ये भी पढ़ें:भीड़ नहीं आ रही, इसलिए सोनम वांगचुक का अनशन नहीं खत्म करा पा रही CJP, खुद कहा

20 हजार लोग आते…

दहिया ने एक मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस मुंह से सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने को कहा जाए। उन्होंने कहा कि यदि जंतर-मंतर पर 20 हजार लोग भी आते तो वह कह सकते थे कि सपोर्ट मिल रहा है। गौरतलब है कि सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सीजेपी के मंच पर 28 जून से ही अनशन कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:राहुल आए नहीं, भाजपा ने सुनी नहीं, भूखे बैठे वांगचुक; क्या है CJP का संसद प्लान
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।