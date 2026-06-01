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8 लाख साइन, 1 करोड़ छात्र प्रभावित; भारत आने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का क्या दावा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी।दीपके ने समर्थकों से छह जून को एयरपोर्ट पर उनसे मिलने का आग्रह किया।

8 लाख साइन, 1 करोड़ छात्र प्रभावित; भारत आने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का क्या दावा

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजात दीपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत के लिए छह जून को भारत लौटेंगे। अमेरिका में रह रहे दीपके ने 'इंस्टाग्राम' पर जारी एक वीडियो में समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी।दीपके ने समर्थकों से छह जून को एयरपोर्ट पर उनसे मिलने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, मैं शनिवार, छह जून की सुबह दिल्ली पहुंचूंगा। एयरपोर्ट पर मुझसे मिलें और हम सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। वीडियो में दीपके ने आरोप लगाया कि परीक्षा संबंधी विवादों और व्यवधानों ने छात्रों को चिंतित कर दिया है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग भी की। दीपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से एक युवा पर फोकस करते हुए सोशल मीडिया आंदोलन की शुरुआत की है जिसने अपने अस्तित्व में आने के साथ ही लोकप्रियता हासिल की और कई सार्वजनिक हस्तियों ने इसका समर्थन किया है।

याचिका पर मिले 8 लाख साइन

उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली एक ऑनलाइन याचिका पर आठ लाख हस्ताक्षर मिले हैं। दीपके ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा संबंधी विवादों ने नीट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), सीईयूईटी (केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए) और एसएससी-जीडी (केंद्रीय सेवाओं के लिए) में बैठने वाले छात्रों सहित एक करोड़ से अधिक छात्रों को प्रभावित किया है, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

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दीपके ने कहा, अगर इतनी बड़ी गलती के बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में जवाबदेही जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम सभी संविधान के मार्ग का अनुसरण करते हुए एक साथ आएं और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बुलंद करें। दीपके ने कहा कि उनके परिवार और दोस्तों को डर है कि भारत पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति देंगे।

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उन्होंने खुद को महात्मा गांधी, बी आर आंबेडकर, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वह किसी भी चीज से ज्यादा संविधान में विश्वास करते हैं। दीपके ने कहा, और जहां तक ​​जेल के डर की बात है, हम कब तक डर में जिएंगे? तो सभी शांतिप्रिय और संविधान का पालन करने वाले कॉकरोच, आइए हम सब मिलकर लाखों छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए एकजुट हों।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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