CJP को 72 घंटे में 3 झटके, फिर रांका ने गिनाईं 3 उपलब्धियां; यूजर बोला- ज्ञानेश कुमार का क्या हुआ?
कॉकरोच जनता पार्टी को बीते 72 घंटों में 3 बड़ी निराशाएं हाथ लगी हैं। वहीं 3 बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। इसकी लिस्ट CJP सह-संयोजक आशुतोष रांका ने खुद शेयर की है। उन्होंने 72 घंटे में घटीं इन 6 घटनाओं का जिक्र करते हुए हुंकार भी भरी है। उन्होंने लिखा- कॉकरोचों को कोई रोक नहीं सकता।
कॉकरोच जनता पार्टी को बीते 72 घंटों में 3 बड़ी निराशाएं हाथ लगी हैं। वहीं 3 बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। इसकी लिस्ट CJP सह-संयोजक आशुतोष रांका ने खुद शेयर की है। उन्होंने 72 घंटे में घटीं इन 6 घटनाओं का जिक्र करते हुए हुंकार भी भरी है। उन्होंने लिखा- कॉकरोचों को कोई रोक नहीं सकता। वहीं इस ट्वीट पर यूजर ने उनसे कई सवाल भी किए। एक यूजर ने लिखा- ज्ञानेश कुमार का क्या हुआ? तुम्हारी डेडलाइन का क्या हुआ? ये सब बस नौटंकी थी।
72 घंटे में कौन सी 3 निराशा हाथ लगीं?
आशुतोष रांका ने ट्वीट में 72 घंटों के दौरान हुए अपडेट्स को शेयर किया है। इसमें तीन बातें CJP के फेवर में दिखाई देती हैं, तो वहीं 3 बातें उनके विरोध में। जैसे सौरभ दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए हवाई यात्रा करने से इंकार कर दिया गया। ध्रुव राठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होना। अब्दुल के पिता, CJP बंगाल टीम के लीडर के हत्यारों को जमानत मिलना। इन खबरों को देखें तो सीजेपी को निराशा हाथ लगी हैं।
आशुतोष रांका ने कौन सी 3 बड़ी उपलब्धियां गिनाईं
वहीं इसके बाद रांका ने 3 अन्य खबरों का जिक्र किया। इसमें टीम द्वारा की गईं नई शुरूआतों का जिक्र है। रांका ने पहले कॉकरोच क्लब शुरू करने की बात करते हुए लिखा- 'कॉकरोच क्लब की शुरुआत एक ऐसी जगह बनाने के लिए की गई है, जहाँ युवा आकर सीख सकें और सोच-विचार कर सकें।' इसके बाद नए कैंपेन का जिक्र करते हुए लिखा- क्या बोलती पब्लिक कैंपेन को गोवा में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। और आखिर में बढ़ते CJP के आकार का जिक्र करते हुए लिखा- 'CJP का संगठन बनाने का काम 10+ राज्यों में शुरू किया गया।'
रांका ने लिखा- कॉकरोचों को कोई रोक नहीं सकता
इस तरह देखें तो सीजेपी को 3 बड़ी निराशाएं तो 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इनका जिक्र करते हुए रांका ने आगे लिखा- ‘उन्हें लगता है कि वे कॉकरोच को डरा सकते हैं, लेकिन कॉकरोच अपना काम करते रहेंगे। बिना रोक-टोक के। कुछ भी, कुछ भी हमें इस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराने से नहीं रोक सकता। कुछ भी हमें युवाओं के लिए बोलने से नहीं रोक सकता। भारत को एक बेहतर जगह बनाने की हमारी कोशिश में हमें कोई नहीं रोक सकता।’
यूजर बोला- ज्ञानेश कुमार का क्या हुआ?
रांका के इस ट्वीट पर कई लोगों ने जवाब भी दिया। एक यूजर ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन का जिक्र करते हुए पूछा- ज्ञानेश कुमार का क्या हुआ? तुम्हारी डेडलाइन और उसके रेजिगनेशन का क्या हुआ? ये सब सिर्फ नौटंकी थी। वहीं कुछ लोगों ने सवाल में पूछा- तुम्हें कौन फंड दे रहा है? एक अन्य यूजर ने लिखा- तुम्हारे जैसे लोग युवाओं का रिप्रजेंट कभी भी नहीं कर सकते।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें