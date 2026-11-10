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दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट में डोसा के अंदर निकला मरा हुआ कॉकरोच, ग्राहक ने इंस्टाग्राम पर दिखाया

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में सोमवार को अपने परिवार संग खाना खाने गए एक व्यक्ति को डोसा की फिलिंग के अंदर एक मरा हुआ कॉकरोच मिला। उसने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है।

दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट में डोसा के अंदर निकला मरा हुआ कॉकरोच, ग्राहक ने इंस्टाग्राम पर दिखाया
दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट में डोसा के अंदर मरा हुआ कॉकरोच मिला।

दिवाली के त्योहार के बीच दिल्ली के अशोक विहार स्थित एक बड़े रेस्टोरेंट में साफ-सफाई और फूड हाइजीन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक ग्राहक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर डोसा के आलू मसाला में मरा हुआ कॉकरोच निकलने का दावा है। इतना ही नहीं ग्राहक ने डोसा खाने के बाद अपनी तबीयत खराब लगने का भी दावा किया है। यह घटना सोमवार 9 नवंबर की है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, रुशिल दत्ता नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने रेस्टोरेंट के अंदर ही बनाया गया इस घटना का एक वीडियो भी अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया है। दत्ता ने बताया कि वह खाना खा रहे थे और थोड़ा ही बचा था, तभी उन्हें आलू के बीच में एक कॉकरोच दिखाई दिया। खाना खाकर मेरी तबीयत खराब लग रही है और मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है।

दत्ता ने अपने वीडियो में उस रेस्टोरेंट का नाम और लोकेशन बताते हुए कहा, "आज 9 नवंबर है और हम अशोक विहार के सागर रत्ना में हैं, यहां खाने में से कॉकरोच निकला है।"

कई लोगों ने FSSAI को किया टैग

ग्राहक की तरफ से शिकायत में आउटलेट के खाना बनाने के तरीकों और साफ-सफाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं खाने में कॉकरोच निकलने का दृश्य देख कई इंस्टाग्राम यूजर्स हैरान जताई है और कमेंट्स में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को भी टैग किया है।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर एक ग्राहक द्वारा की गई शिकायत पर आधारित है। रेस्टोरेंट प्रबंधन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ग्राहक ने 30 अगस्त की एक पुरानी शिकायत की भी जिक्र किया, जब पास में खाना खा रहे किसी व्यक्ति को कथित तौर पर अपने खाने में एक कीड़ा मिला था। उन्होंने लिखा, "अगर मुझे या मेरे परिवार को कोई बीमारी हो जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यह कैसी घटिया साफ-सफाई और घोर लापरवाही है?"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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