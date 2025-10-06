लिफ्ट में फन फैलाए बैठा रहा कोबरा; नोएडा की सोसाइटी में मचा हड़कंप

नोएडा के सेक्टर-168 स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में रविवार को फन फैलाए कोबरा मिला। कुछ लोग लिफ्ट में सवार होने वाले ही थे, लेकिन कोबारा को देखकर उनके होश उड़ गए।

सोसाइटी के लोग लिफ्ट खुलते ही अंदर एक कोबरा सांप को देखकर घबरा गए। तुरंत सोसाइटी के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई। जिसने सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। लिफ्ट में विषैला सांप मिलने के बाद से यहां के लोगों में डर व्याप्त है। लिफ्ट में फन फैलाए कोबरा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है।

लोगों का कहना है कि अगर सांप लिफ्ट तक पहुंच सकता है तो घरों में भी घुस सकता है। उल्लेखनीय है कि पहले भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में सांप मिलने की कई घटनाएं हो चुकी हैं।