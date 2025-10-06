cobra snake in noida sector 168 society लिफ्ट में फन फैलाए बैठा रहा कोबरा; नोएडा की सोसाइटी में मचा हड़कंप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newscobra snake in noida sector 168 society

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडाMon, 6 Oct 2025 06:33 AM
नोएडा के सेक्टर-168 स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में रविवार को फन फैलाए कोबरा मिला। कुछ लोग लिफ्ट में सवार होने वाले ही थे, लेकिन कोबारा को देखकर उनके होश उड़ गए। सोसाइटी के कर्मचारियों ने सांप को लिफ्ट से निकाल जंगल में छोड़ आए।

सोसाइटी के लोग लिफ्ट खुलते ही अंदर एक कोबरा सांप को देखकर घबरा गए। तुरंत सोसाइटी के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई। जिसने सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। लिफ्ट में विषैला सांप मिलने के बाद से यहां के लोगों में डर व्याप्त है। लिफ्ट में फन फैलाए कोबरा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है।

लोगों का कहना है कि अगर सांप लिफ्ट तक पहुंच सकता है तो घरों में भी घुस सकता है। उल्लेखनीय है कि पहले भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में सांप मिलने की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी की फाल्स सीलिंग में एक जहरीला सांप घुस गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। ग्रेनो वेस्ट की ही एक सोसाइटी के फ्लैट के बाथरूम में एक सांप मिला था। इसके अलावा बेसमेंट सहित अन्य स्थानों पर भी सांप मिले हैं।